Keskerakond heitis "põliskeskerakondlaste" eestvedaja parteist välja

Keskerakonna silt. (Foto: Postimees/Scanpix)

Täna kogunenud Keskerakonna juhatus arutas erakonna Võrumaa piirkonna palvet heita erakonnast välja Jüri Pallo. Juhatus otsustas, et liikme välja arvamiseks on Pallo puhul küllaldaselt põhjust.

Keskerakonna peasekretär Jaak Aab sõnas, et Jüri Pallo välja arvamine erakonnast ei ole eelmisel nädalal toimunud niinimetatud põliskeskerakondlaste koosoleku tõttu, vaid põhjused peituvad mujalgi, teatas Keskerakonna fraktsioon.

"Pallo on käitunud oma erakonda kahjustavalt ja suhelnud erakonna teiste liikmetega solvavalt ning ebaeetiliselt," rääkis Aab. Seetõttu otsustas Võrumaa piirkond juba 21. jaanuaril Pallo erakonnast välja arvata.

Ta lisas, et põliskeskerakondlaste moodustamist juhatuse otsuse võrrandist välja arvata muidugi ei saa.

"Valimisliitu, mis kasutab Keskerakonna nime ja lisab sinna veel mingi täiesti arusaamatu põlisuse, ei saa tõsiselt võtta. Tegemist on erakonna nime väärkasutamisega isiklikeks eesmärkideks ja tuntuseks," lisas Aab. Tema sõnul pole valimisliidul Võrumaal tegelikku toetust ning "pauku luuavarrast" oodata pole.

Võrumaa piirkonna juht, riigikogulane Anneli Ott sõnas eelmisel reedel, et inimestes tekitab "põliskeskerakondlaste" käitumine segadust ning mõistmatust.

"Erakond on Võrumaal ja mujalgi ühtne, minnes välja vaid Keskerakonna nimekirjadega,“ kinnitas Ott.

Ta lisas, et piirkond on olnud alati kõigi erakonna liikmetega koostööks valmis ning vajadust alternatiivsete nimekirjade loomiseks pole - kahjuks on mõned inimesed lihtsalt otsustanud külvata segadust.