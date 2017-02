5 uudist, mida täna hommikul teada

5 uudist (Foto: ERR/Fotor)

Siin on valik ERRi tele- ja raadiouudiseid 21. veebruari hommikust.

Soojade ilmade tõttu kehtestatakse kruusateedele massipiirang

Viimaste päevade temperatuuritõus on viinud riigi kruusateed kohati olukorda, kus teede säilimise eesmärgil kehtestatakse massipiirangud.

Olukord on keerulisem Lääne-Eestis. Kruusateede muldkehade alumised kihid on jääs, ülemine kruusakiht aga kohati sulanud ja veest läbi imbunud. Üleval olev vesi ei pääse allapoole ning tihti ka mitte külgsuunas välja voolama.

Metsa- ja turbaveo ning muude raskete vedude mõjul võivad kruusateed veelgi rohkem kahjustatud saada ja kaotada kandevõime täielikult. Seetõttu on paljudel riigiteedel piiratud raskete veokite liikumist.

Kehtestatud massipiiranguid saab jälgida rakendusest Tark Tee nii kaardi kui ka tabeli kujul. Maanteeamet ootab liiklejatelt mõistvat suhtumist ja palub kehtestatud piirangutest kinni pidada.



Valitsuse töörühm kaalub presidendivalimiste riigikogu voorude kaotamist

Presidendivalimiste süsteemi muudatusi arutav koalitsiooni töörühm kaalub põhiseaduse muudatust, mis kaotaks kolm esimest valimisvooru riigikogus ja annaks presidendi valimise ülesande otse valimiskogule.

Ühe muudatusena arutab töörühm ka presidendi ametiaja pikendamist viielt seitsmele aastale, vahendab Postimees.

Kui praegu lubab põhiseadus presidendil järjest ametis olla kuni kaks ametiaega ehk kokku kõige rohkem 10 aastat, siis ettepaneku kohaselt peaks ta piirduma ühe, 7-aastase ametiajaga. Presidenti hakkaks edaspidi valima valimiskogu, kuhu kuuluvad riigikogu liikmed ja kohalike volikogude esindajad.

Kuigi haldusreformi tõttu väheneb järsult omavalitsuste arv, ei tohi volikogude esindajate osakaal valimiskogus väheneda.



Austraalias söötis kerglennuk ostukeskusesse

Austraalias sööstis täna hommikul Melbourne'i lähistel asuvasse ostukeskusse kerglennuk viie inimesega pardal ning plahvatas. Kõik lennukis olnud inimesed hukkusid.

Tegemist on selle osariigi rängima lennuõnnetusega viimase 30 aasta jooksul. Tšarterreisi teenindanud kerglennuk sõitis vahetult pärast õhkutõusmiskatset sisse Essen-doni lennujaama kõrval asuvasse ostukeskusesse.

Ostukeskus oli veel suletud, selle avamiseni oli jäänud vaid kolmveerand tundi. Seega hoones ükski inimene viga ei saanud. Lennuk oli Melbourne'i põhjaosas asuvast Essen-donist teel lõunas asuvale Kuningasaarele.

Juurdlus keskendub "katastroofilisele mootoririkkele", mida piloot jõudis enne õnnetust raadio teel öelda.



Minister Korbi eelnõu kaotaks õiguslikus plaanis Tartu

Riigihalduse ministri saadetud eelnõu järgi moodustataks Tartu linn omavalitsusüksusena uuesti, mistõttu tuleks ka õigusaktid uuesti vastu võtta ning valida uus lipp ja vapp.

Läinud nädalal Tartu linnavalitsusele kooskõlastamiseks saadetud valitsuse määruse eelnõu käib Tartu linna, Luunja valla ja Tähtvere valla ühinemise kohta. Uue haldusüksuse nimeks määratakse Tartu linn. See tähendab, et senises õiguslikus plaanis Tartu kaob, kirjutab Postimees.

Linnapea Urmas Klaas märgib vastuses Korbile, et sama eesmärki on võimalik saavutada liites Luunja valla ja Tähtvere valla Tartu linnaga. Valitsuse otsuses oli aga kasutatud sõnastust, et algatada tuleb Tähtvere valla ja Luunja valla ühendamine Tartu linnaga. Eelnõu sõnastust ei ole võimalik enam muuta.



Sotsiaalministeerium loob mitteaktiivsete noortele tugisüsteemi

Sotsiaalministeerium loob tugisüsteem, mille eesmärgiks on vähendada mittetöötvate- ja õppivate noorte arvu. 2015. aasta seisuga on Eestis ligi 12 protsenti noori inimesi, kes vanusevahemikus 16-26 aastat ei käi tööl ega omanda ka haridust.

Mitteaktiivsete noorte suunamine õigele rajale on hetkel aga raskendatud, sest riigil ja ka kohalikul omavalitsusel puudub tihtipeale informatsioon, mille järgi noori töö leidmisel ja haridustee jätkamisel toetada. Sotsiaalministeeriumi loodav tugisüsteem peaks olukorda parandama.

Tugisüsteemi lõppeesmärk on välja selgitada, miks noor mitteaktiivseks jäänud on ja personaalse lähenemise kaudu suunata ta tagasi kooli või tööturule.

Töö- ja tervishoiuministri Jevgeni Ossinovski sõnul näitasid pilootprojektid koostöös Tartu ja Võru linnaga, et olemasolevate registrite ja vastava IT-lahenduse abil on võimalik mitteaktiivseid noori tuvastada.

Ossinovski sõnul võiks vettpidav IT-lahendus ja käsitlusjuhendid kohalike omavalitsuste jaoks valmida selle aasta lõpuks.