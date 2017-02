Sule "Aktuaalsele kaamerale": haigla töötajad aitasid mind vabast tahtest

Pärnu haigla juht Urmas Sule ütleb vastuseks tänases Postimehes ilmunud kriitikale, et haigla tehnilised töötajad pole tema kodus käinud töid tegemas sunnitööorjadena, vaid vabatahtlikult. Pärnu Haigla nõukogu ei kiirusta kedagi hukka mõistma enne asjaolude väljaselgitamist, kuid murelikuks muudavad ilmnenud lood nõukogu esimeest küll.

Postimehe anonüümseks jääda soovinud allika sõnul on mitmed haiglatöötajad käinud haigla juhatuse esimehe Urmas Sule kodus tegemas vajalikke majapidamistöid - näiteks elektritöid.

"Aktuaalne kaamera" küsis Sule käest, kas tema kodus on käinud näiteks elektrik midagi parandamas ja palka saanud haiglast.

"Sellistele küsimustele on raske vastata, kui ma hakkan välja võtma, kes kus kelle juures käinud on, siis ma ütlen, minu jaoks need inimesed, kes on aidanud mind, kui on mingi tehniline probleem olnud, seda probleemi lahendada, need haiglas töötavad inimesed on olemas ja nad on aidanud seda mitte sunniorjatööna, vaid minu arvates vabast tahtest," vastas Sule.

Sule täpsustas, et raha nad selle eest saanud ei ole.

Teine täna lehes avaldatud seik puudutab laoarvestuse puudujääki. Nimelt avastas haigla majandusmaterjalide laost puudujäägi, mis Postimehe andmetel oli kokku 36 000 eurot, Urmas Sule sõnul aga 28 000 eurot. Haigla juhatus ei pöördunud aga toona politsei poole, varguse tekkinud kahju kirjutati kuludesse.

"Sellises olukorras on iseenest mõistetav küsida õiguslikku arvamust, et kuidas sellises olukorras toimetada. Õigusliku arvamuse kohaselt juhatus otsustas mitte algatada menetlustoiminguid, pidasime seda perspektiivituks," kommenteeris Sule.

Nõukogu esimees: juhatus on pädev

Pärnu Haigla on meedia huviorbiidis juba sügisest. Siis jõudis avalikkuse ette, kuidas Urmas Sule soovis läbi riigihanke endale luksuslike lisadega sõiduautot.

Pärnu haigla nõukogu esimees Enn Raadik leiab, et praegune juhatus on pädev.

Eelmisel nädalal kirjutas Postimees aga sellest, kuidas mullu sai läbi näilise konkursi haigla juhatuse liikmeks Jan Põlluste. Mees, kelle pandi- ja kiirlaenufirma pankrot tähendas paljudele pensionäridele tuhandete eurode kaotamist.

"Mis puutub Jan Põlluste tegevusse, siis me küsisime seda, see tuli meile, nagu paljud asjad ajakirandusest ootamatuna. Nõukogu ei tegele igapäevaste küsimustega, sellega tegeleb juhatus," ütles Enn Raadik.

Nõukogu kohtub haigla juhatuse liikmetega sel kolmapäeval ning siis peavad juhatuse liikmed aru andma kõigil meedias püstitatud teemadel.

Raadik ei osanud öelda, kas nõukogu oleks valmis juhatuse liikmeid tagandama. "Ma ei oska selles osas vastata, sest nõukogu liikmeid on seitse. Me peame selle otsuse kujundama koos nõukogu koosolekul. Me oleme väga iseseisvad ja mina ütlen küll, et nõukogu ei ole ka kuidagipidi poliitiline," lausus Raadik.

Linnapea: nõukogu peab olema õiglane

Pärnu Haigla omanik on Pärnu linn. Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütleb, et enne juhatuse liikmete süüdimõistmist tuleb välja selgitada, kas meedias esitatud faktidel on alust.

"Kõigepealt me peame vaatama, kuidas need asjad on välja tulnud. Kui me vaatame seda lao puudujäägi lugu, mis oli viis või kuus aastat tagasi, siis minul tekib küll küsimus, miks ei pöördunud need samad inimesed, kes täna räägivad meediale, siis politseisse," kommenteeris Kosenkranius.

Küsimusele, kas nõukogu peaks olema karmim, vastas linnapea, et nõukogu peab olema õiglane. "Loomulikult tuleb need faktid, mis on meedias välja toodud, olgu nad siis nii vanad kui tahes, välja selgitada ja mina haigla omanikuna ootan väga selget seisukohta nõukogust, kuidas edasi käituda sõltuvalt sellest, kas need faktid leiavad kinnitust või mitte," ütles ta veel.

Juhatuse liikmeid tagasi kutsuma Kosenkranius veel ei kiirustanud.