Eesti pole huvitatud enne EL-i eesistumist üle-euroopalises uuringus osalemisest

Eesti on üks riikidest, keda rahvastiku vananemine enim mõjutab. (Foto: Urmas Luik/Pärnu Postimees/Scanpix)

Kuigi ministeeriumid tunnistavad, et uuring on oluline, on tekkinud piinlik olukord, sest olulises projektis osalemine võib katki jääda üksnes seetõttu, et omavahel ei suudeta 45 000 euros kokku leppida, kirjutab Eesti Päevaleht.

SHARE-nimeline projekt uurib Euroopa rahvastiku vananemist ning 20 aastat kestev uuring algas 2004. aastal. Eesti valim uuringus on väga suur ehk 7300 inimest ja peale tavapärase küsitluse tehakse osalejatele objektiivseid teste, mõõdetakse käetugevust, kopsude tööd jms ning viimati võeti osalejatelt ka vereproovi nelja tervisenäitaja mõõtmiseks ning uuringu "lained" ehk küsitlusvoorud toimuvad üle aasta.

Eesti kutsuti SHARE-ga liituma 2009. aastal ning praeguseks ongi Eesti osalenud kokku kolmes küsitluslaines, kuid nüüd märtsis peaks algama neljas laine, millega ongi tekkinud probleem.

Lõviosa seniste lainete rahastust on tulnud Euroopa fondidest, mille raha Eesti ministeeriumid saavad suunata, kuid seekord langes see võimalus ära.

Uue küsitluslaine kogumaksumus on 295 000 eurot ning esialgu pidi pool sellest tulema Euroopa Komisjonilt ja ülejäänud poole pidi leidma Eesti ise.

Pärast erandi tegemist jäi Eesti omaosaluseks 65 000 eurot ja võimaluste piires pani õla alla Tallinna ülikool ja käis välja 20 000 eurot ehk nüüd puudub veel 45 000 eurot.