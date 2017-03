Keskerakond koostab Tallinna valimisprogrammi taas linnaametnike toel ja linna raha eest. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

„Mäletatavasti esitas Keskerakond eelmistel kohalikel valimistel linna raha eest valminud Tallinna positiivset programmi kui enda valimisprogrammi. Vaatamata sellele, et selline tegevus sai neli aastat tagasi palju kriitikat, on taas tuldud enne valimisi volikogu ette Tallinna positiivse programmi algatusega. Eelmise programmi koostamiseks korraldati konverentse, kohtumisi vabaühenduste ja linnakodanikega ning seda kõike tehti linna eelarvest. Tundub, et nii läheb ka tänavu,“ ütles Kukk.

Kuke sõnul on väga tervitatav, et linnavalitsus kaasab elanikke ja tunneb huvi selle vastu, mida linnas võiks paremini teha, kuid kui sellest koorub lõpuks välja linna valitseva erakonna valimisprogramm, siis see on lubamatu.

„Linnajuhtidel on aeg aru saada, et linna ja Keskerakonna rahakott ei ole ühine ning iga erakond peaks tegema oma valimiskampaaniat ja ka koostama valimisprogrammi ikkagi enda vahenditega,“ ütles Kukk.

Aas: küsitlustulemusi võivad kasutada kõik erakonnad

Tallinna abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas (KE) selgitas ERR-ile, et Keskerakoonna valimisprogramm koosneb kolmest osast: esiteks Keskerakonna üleriigilised lubadused, teiseks Tallinna suuremad ülelinnalised lubadused, mida koostab erakond ise, kolmandaks, nagu Aas nimetab, inimlähedasem linnaosade programm, mille koostamisel saavad kaasa rääkida ka linnaelanikud ehk nn "Positiivse Tallinna programm".

"See, et Keskerakonnal on endiselt selline populaarsus, see tuleneb tegelikult meie tegevustest linnas. Loomulikult me oleme aluseks võtnud need küsimused, mida on inimesed välja pakkunud ja see küsitlus ei ole ju meie jaoks salajane," viitas Aas võimalusele tutvuda linlaste tehtud ettepanekutega. "Kui keegi teine erakond tahab kasutada neidsamu küsimusi või ettepanekuid oma valimisplatvormis, siis ega see ei ole kellelegi keelatud," pareeris Aas süüdistusi linna raha toel valimislubaduste koostamist.

Kas see tähendab, et Keskerakonna komme linna raha eest tellitud küsitluse põhjal ametnike poolt kokku pandud lubadused oma valimisvankri ette rakendada säilib, Aas selget vastust ei andnud.

"Ma isegi oska vastata, kas midagi muutub või ei muutu," teatas Aas. "Sada protsenti see kindlasti ei ole samamoodi kui eelmine kord, aga see, et me inimeste käest küsime, mis nad tahavad ja soovitame tegelikult kõikidel erakondadel sellest lähtuda, mida inimesed on tahtnud, aga loomulikult sinna juurde tulevad veel ka teised punktid, mis on rohkem poliitilised punktid, mis siis on erakonna poolt."

Kui palju taas just valmisteaastal korraldatav linnaelanike küsitlus maksma läheb, Aas öelda ei osanud, kuid kutsus kõiki erakondi üles seda kasutama.

Michal: Ratas hoiab Savisaare vihmavarju edasi

Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal taunib Keskerakonna Savisaare-aegse valitsemisstiili jätkumist.

"Positiivseks osutunud proovi diagnoos on üsna ilmne, patsient nimega Keskerakond ei häbene vähimatki oma soovide ja maksumaksja rahakoti ühendamist. Pole aastaid häbenenud ja ei häbene ka Jüri Ratase juhtimisel. Valimiseelsete küsitluste ja telgituuride korraldamine ning selle miljonite eest propagandistlik näitamine Tallinna TV-s või Pervõi Baltiskii Kanalis peaks kõigile valijatele ütlema, et Jüri Ratas hoiab endiselt Savisaare vihmavarju. Osadele see küllap isegi meeldib," oli Michal oma kommentaaris ERR.ee-le irooniline.

Michal leiab, et linnaelanike huvidega tuleb otsuseid tehes arvestada pidevalt ning kaasamismehhanismid olema püsivad, mitte jääma vaid valimiseelseks propagandaks.

"Majandusministrina ei asunud me riigis korraldama küsitlust, kui mitu inimest siiski soovib Haabersti või Russalka ristmiku uuendamist, vaid teades, et see on vajalik, leidsime raha eelarvesse. Ka Tallinna - Tartu maantee laiendusega saaks mõlemas maantee otsas küsitluse teha. Pakun juba ette kihlvedu, et neljarealine tee leitakse sõitjate poolt vajalik olevat," tõi Michal paraalleeli. "Reformierakonna poolt võin rahulikult öelda, et koostöö Tallinnas kodanikuühenduste, asumiseltside, ekspertide ning ettevõtlike inimestega peab linna juhtimisel olema eeldus. Uudis saab olla selle koostöö puudumine, mitte selle toimumine."