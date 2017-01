Audit: kolm Tartu ülikooli töötajat võltsisid dokumente, üks eiras huvide konflikti keeldu

Rahandusministeeriumi audit tuvastas, et kolm Tartu ülikooli töötajat on võltsinud dokumente ja üks eiranud huvide konflikti keeldu. Nende pettuste tõttu peab Tartu ülikool Sihtasutus Archimedesele struktuuritoetusena saadud summast tagasi maksma ligi 15 000 eurot. Rektor Volli Kalmu sõnul on kõik pettusega seotud ülikooli töötajad enda süüd tunnistanud.

Rahandusministeeriumi audit tuvastas, et programmi "Teaduse rahvusvahelistumine" raames 2014. aastal toimunud Vietnami välislähetuse jaoks ostetud lennupiletid Tartu ülikooli töötajatele Sulev ja Gea Kõksile olid valitud võltsitud alustel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Auditi järgi asusid Tartu ülikooli töötajad reisiteenuse pakkujaga CWT Estonia läbirääkimistesse, et reisibüroo näitaks Tartu ülikoolile esitataval arvel välislähetusse minevate töötajate lennupiletite hinda 1002 euro võrra tegelikkusest kõrgemana.

"Tegemist oli täiesti tavapärase, rutiinse projekti auditiga, kus tuvastati kokku kolm rikkumist või puudust, millest üks puudutas tõesti Tartu ülikooli töötajate lähetusi, kus tuli välja, et Tartu ülikooli töötajad on palunud reisibürool kajastada arveid teistsuguses summas, kui tegelikult oli esialgne pakkumine," selgitas SA Archimedes struktuuritoetuste agentuuri juhataja Annemai Muru.

Lisaks tuvastas audit Tartu ülikooli töötaja huvide konflikti keelu eiramise hanke korraldamisel. Nimelt tellis Tartu ülikool aastatel 2012-2015 koordineerimisteenust äriühingult, mis oli seotud hankega tegeleva Tartu ülikooli töötajaga.

Koordineerimisteenuse hanke võitjaks osutus Raul Oja äriühing, hanke pakkumiste küsimisega tegeles teiste seas tema abikaasa Kadri Oja.

Rektor Volli Kalmu sõnul oli Kadri Oja otseselt seotud ka lennupiletite juhtumiga.

"Kõik seotud isikud on saanud kirjaliku allkirja vastu kirjaliku noomituse, mis lõpeb selle lausega, et iga taoline samm lõpeb ühepoolse töölepingu ülesütlemisega ehk mida saab sisuliselt käsitleda viimase hoiatusena. Üks seotud töötajatest on viidud ka madalamale ametikohale koos palga vähendamisega," rääkis TÜ rektor Volli Kalm.

Kadri Oja ning Sulev ja Gea Kõks "Aktuaalsele kaamerale" teemat kommenteerida ei soovinud.

Kalmu sõnul kuuluvad SA Archimedese poolt Tartu ülikoolile esitatud tagasimakse nõuded pettustes osalenute poolt hüvitamisele. Vietnami välislähetuse lennupiletite puhul ületab rikkumise summa 4400 euro piiri ja koordineerimisteenuse huvide konflikti tagasimakse nõue on ligi 10 000 eurot.

"Võltsiti, sellega muudeti seda arvet. Ja mis põhjus oli, see on teisejärguline. Seletus, ükskõik, milline see põhjendus on, tegelikult ei õigusta dokumentide võltsimist," kommenteeris Volli Kalm.

"Struktuuritoetuste süsteemis endas on sisse ehitatud automaatne mehhanism, et kui mingisugune rikkumine - kui ma ei eksi - ületab 3000 euro piiri, siis politsei saab sellest automaatse teavituse," ütles Annemai Muru.

Juhtunu täpseid asjaolusid selgitab politsei.