Riik kutsub naiste tugikeskuste esindajaid teenuse üle läbi rääkima

Sotsiaalministeerium ja sotsiaakindlustusamet (SKA) kutsuvad naitse tugikeskuse teenuste pakkujaid oma ettepanekutega välja tulema ning riigi esindajad andsid ka mõista, et võimalik võib olla ka teenuste ostmiseks korraldatud hangete piirhinna tõstmine.

"Oleme nendega pidevalt ühenduses olnud ja ka sel nädalal julgustanud neid hankes osalema ja oma pakkumisi esitama. Oleme selgitanud, et hanketingimused on paindlikumad, et nad ei jätaks esitamata, et tekiks võimalus läbirääkimisteks," ütles sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksuse juht Olle Selliov kolmapäeval pressikonverentsil.

"Mulle tundub, et lahendus on peagi saabumas. Kui hankeprotsess näitab lisarahastuse vajadust, siis tuleb see küsimus ka ära lahendada. Kõik tööriistad selleks on SKA-l ja ministeeriumil olemas," lisas sotsialaministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse samas.

Eesti Naiste Varjupaikade Liidu (ENVL) teatel otsustasid Järvamaa, Jõgevamaa, Läänemaa ja Hiiumaa, Raplamaa, Valgamaa, Viljandimaa, Lääne-Virumaa ning Võrumaa naiste tugikeskused kolmapäeval mitte esitada pakkumist sotsiaalkindlustusameti välja kuulutatud teises hankes naiste tugikeskuse teenuse osutamiseks. Nendes maakondades lõpetavad vägivalla ohvritest naisi ja lapsi toetavad tugikeskused oma tegevuse.

Liidu kinnitusel väheneb võrreldes viimastel aastatel sotsiaalministeeriumilt saadud toetusega väiksema elanike arvuga maakondades teenuste rahastus ligi poole võrra. See tähendab, et seal ei oleks rahapuudusel reaalselt võimalik pakkuda täies mahus ohvriabi seaduse ette nähtud liitteenust, mis sisaldaks nii majutust kui ohvritele vajalikku psühholoogilist ja juriidilist nõustamist. Uue hanke tingimustes on sotsiaalkindlustusamet oluliselt leevendanud ka nõudeid teenuseosutajate ettevalmistusele, minnes mööda ohvriabi seaduses sätestatust, märkis liit.

Kuuse kinnitusl on SKA juba kuues maakonnas tugikeskuse teenuse pakkumiseks lepingud sõlminud, viies on esitatud hankes pakkumised, mille üle hakatakse läbi rääkima ning ainult neljas maakonnas ei ole teenuse osutamiseks pakkumist tehtud.