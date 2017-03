Sarnaselt GAG-iga ootavad laiendusi ka Reaalkool ja Westholmi gümnaasium

Tallinn kavatseb lisaks Gustav Adolfi Gümnaasiumile ka mitmele teisele ruumipuuduses vaevlevale kesklinna koolile leida või ehitada õppehooned algkooli jaoks.

Avalikkuses on viimastel nädalatel käinud suur vaidlus Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktori ja kooli vilistlaste vahel. Viimased pole rahul, et ruumipuuduses vaevlevale koolile ehitatakse algklasside hoone Kalamaja algusesse, Vana-Kalamaja tänavale. Rekonstrueeritav maja jääb praegu vanalinnas olevast õppehoonest nende hinnangul liiga kaugele, kuigi vahemaa kahe koolimaja vahel on alla kilomeetri. Kooli direktori sõnul on toimuv avalik rünnak piinlik.



"Loomulikult on piinlik. Me teeme kõik selleks, et see vaidlus väärikalt ja tulemuslikult lõpetada," kommenteeris Hendrik Agur "Aktuaalsele kaamerale".

Gustav Adolfi kool pole aga ainus kool, mis vaevleb ruumipuuduses ja ootab uusi ruume.

"GAG-i projekt, kui me võime seda nii nimetada, ei saa jääda unikaalseks. Tegelikult me juba praegu arutame, kuidas samal viisil arendada ja laiendada Reaalkooli, Westholmi Gümnaasiumi ja tegelikult see protsess juba käib," rääkis Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart.

Tallinna Reaalkooli uut hoonet planeeritakse praeguse koolihoone hoovi ja kooli direktori sõnul on aastaid kestnud teemas viimastel kuudel olnud märgatavaid arenguid. Lähikuudel loodetakse lõpetada detailplaneering ja seejärel on kool valmis avama lähemalt ka kogu uut kontseptsiooni.

Ka Jakob Westholmi Gümnaasiumi uue hoone saaga on kestnud aastaid. Koolis õpib natuke alla tuhande õpilase ja viimati võeti vastu neli esimest paralleelklassi, aga ruumi on vähe. Uus hoone peaks tulema parkla asemele.

"Loodetavasti tahetakse siia luua koolimaja algklasside õppehoone, pluss veel sportimisvõimalused," tutvustas kooli direktor Rando Kuustik.

Teatavasti on aga kohalike omavalitsuste valimised lähedal ja koolipere kõige suurem hirm, et planeering, mille üle korduvalt ka varem vaieldud, jääb pärast valimisi taas kümneks või enamaks aastaks kalevi alla.

"Ma loodan, et lubadused peavad," ütleb Kuustik vaid.