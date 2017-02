Pärnumaal tabatud 1,2-tonnine kalakoorem tõi kriminaaluurimise

(Foto: Postimees/Scanpix)

Juhtumi täpsemad asjaolud selgitatakse kriminaalmenetluse käigus, mida juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.

Kalu transportinud isiku sõnul olid ahvenad saadud mõrrapüügilt, milleks tal oli luba olemas, kuid kahtlustuse kohaselt oli tegu siiski harrastuspüügil, täpsemalt õngepüügil saadud kaladega.

„Talvine õngepüük Pärnu lahel on väga populaarne ja praeguste ilmadega on iga päev Pärnu lahe jääl mitusada harrastuskalastajat. Õngepüük on aga mõeldud omaks tarbeks, mitte ärilisteks eesmärkideks. Harrastuspüügil saadud kalu ei ole lubatud müüa, samuti ei saa asitõendina võetud kalu hiljem realiseerida,“ ütles keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroo juhataja Toomas Õmblus.

Pärnumaa büroo kalakaitseinspektorid on viimase kuu jooksul alustanud ka neli väärteomenetlust Pärnu lahel harrastuspüüki tegevate isikute suhtes. „Kolmel isikul oli püütud ahvenate hulgas alamõõdulisi kalu ning üks isik oli püüdnud 123 ahvenat, ehkki ta ei olnud harrastuspüügiõiguse eest tasunud.

Menetlused veel käivad ja trahve pole määratud, kuid rikkumistega tekitatud keskkonnakahjud, mis tuleb lisaks trahvisummade tasuda, jäävad 64 ja 393 euro vahele,“ lisas Õmblus.