5 uudist, mida täna hommikul teada

Uudistepäeva alguse teemad 28. detsembril (Foto: Fotokollaaž/ERR)

Kolmapäevase uudistepäeva alguses on teiste seas teemadena laual see, kuidas varjupaikade liit süüdistab riiki seaduse eiramises, Eestilt on tänavu palunud asüüli poole vähem inimesi kui mullu, ja Kuubas on esmakordselt pärast 1995. aastat majanduslangus.

Varjupaikade liit: riik eirab tugikeskusi rahata jättes seadust

Eesti Naiste Varjupaikade Liidu (ENVL) teatel hoiab riik naiste tugikeskuste toetuse vähendamisega kokku, eirates nii aga ohvriabi seadust ning jättes vägivalda kogenud naised ilma igakülgsest abist.

Tegevuse peavad lõpetama Järva, Lääne ja Hiiu, Rapla, Viljandi, Lääne-Viru ja Võru maakondades tegutsevad naiste tugikeskused ning uksed suleb ka Tallinnas asuv selle aasta alguses avatud tugikeskus, teatas varjupaikade liit kolmapäeval BNS-ile. Ta lisas, et ENVL nõuab sotsiaalministeeriumilt vastuseid.

"Oleme kurvad ja segaduses. Me ei tea, kuidas edaspidi usaldada riiki, keda esindavate ametnike ja poliitikute sõnad ja teod pidevalt lahknevad. Esitasime tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile tema juhitava sotsiaalministeeriumi tegevuse kohta kirjalikud küsimused ja ootame ka tema allkirjastatud vastuseid," sõnas Läänemaa Naiste Tugikeskuse juhataja Leili Mutso.

Rahvusvahelise kaitse taotluste arv on Eestis vähenenud rohkem kui poole võrra

Rahvusvahelise kaitse taotluste arv on Eestis võrreldes möödunud aastaga vähenenud rohkem kui poole võrra: novembri lõpu seisuga oli esitatud 107 rahvusvahelise kaitse taotlust. Politsei ja Piirivalveameti migratsioonibüroo juhi Maige Lepa sõnul on taotluste arv langenud eelkõige Ukraina kodanikest taotlejate arvu vähenemise tõttu. Eestis on sel aastal sagedamini varjupaika otsinud Venemaa, Palestiina okupeeritud alade, Iraani, Afganistani ja Albaania kodanikud.

Taotluste menetlemiseks kulub keskmiselt 90 tööpäeva ehk 4,5 kuud. Juhan Saharov Johannes Mihkelsoni keskusest ütles, et need, kes tulevad siia ümberpaigutamise kava alusel, saavad tavaliselt oma taotlusele vastuse kiiremini.

Kerry teeb pakkumise Iisraeli Ja Palestiina rahuprotsessi taastamiseks

USA välisminister John Kerry kavatseb kolmapäeval esitada pakkumise selle kohta, kuidas taasalustada Iisraeli ja Palestiina rahukõnelusi, teatasid võimeusindajad.

Kerry peaks oma visioonist ja ettepanekutest põhjalikumalt rääkima kolmapäeval Washingtoni diploaamtidele peetavas kõnes.

Iisraeli välisministeerium teatas teisipäeval, et juudiriik "vaatab üle" sidemed riikidega, kes hääletasid eelmisel nädalal ÜRO Julgeolekunõukogus Iisraeli asundustegevuse peatamist nõudva resolutsiooni poolt.

Välisministeeriumi esindaja Emmanuel Nahshon lükkas ümber teated sidemete peatamisest ning ütles, et Iisrael "vähendab ajutiselt" visiite ja tööd saatkondadega.

Kuuba teatas esmakordsest majanduslangusest alates 1995. aastast

Venezela majanduskriis tõmbas ka Kuuba majanduse sel aastal langusesse, esmakordselt alates 1995. aastast, ütles president Raul Castro teisipäeval.

Kuuba majandus tõmbus kokku 0,9 protsenti. Eelmisel aastal oli majanduskasv 4,4 protsenti, ütles Castro parlamendis.

Venezuela, kes on Kuuba tähtsaim liitlane ja majanduslik toetaja, on madala naftahinna tõttu sügavas majanduskriisis. Caracas vähendas Kuuba varustamist naftaga sel aastal 40 protsenti.

"Piirangud naftatarnetes ja finantspinged süvenesid aasta teisel poolel, mis viis sisemajanduse koguprodukti (SKP) kokkutõmbumiseni 0,9 protsenti," ütles Castro.

Trump nimetas ametisse oma eriesindaja rahvusvahelisteks kõnelusteks

USA tulevane president Donald Trump nimetas teisipäeval ametisse oma eriesindaja rahvusvahelisteks läbirääkimisteks.

Jason Greenblatt on üks tema peamine nõunik USA-Iisraeli suhetes ning on töötanud Trump Organizationis üle kahe aastakümne ja on praegu selle asepresident ja õigusküsimuste juht.

Trump ütles avalduses, et Greenblattil on suur läbirääkimiste kogemus tähtsates ja keerulistes tehingutes tema nimel. Samuti on tal kogemus "konsensuse loomisel rasketel ja tundlikel teemadel".

Ilm on täna tuuline ja võib tulla ka lund

Loode- ja põhjatuule kiirus ulatub 7–12 m/s, saartel ja rannikul kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on -2 ja +2 kraadi vahel.