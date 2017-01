Uudistepäeva kokkuvõte 13. jaanuaril

(Foto: ERR)

EAS esitles täna ligi 200 000 eurot maksma läinud promomaterjale. Pool aastat tööd teinud disainimeeskond töötas välja Eesti brändi ning juhised, kuidas tuleks Eestit maailmas tutvustada.

EAS avalikustas nii Eestit tutvustava veebikeskkonna estonia.ee kui Eesti brändi kodu brand.estonia.ee. Uue kontseptsiooni pani kokku Eesti Disainimeeskond, mille EAS möödunud aasta augustis kokku kutsus.

Möödunud nädalavahetusel Reformierakonna üldkogul valitud partei uus juhatus kogunes reedel oma esimesele koosolekule Tõnismäel asuvasse peakontorisse. Uuteks aseesimeesteks valiti Kaja Kallas, Jürgen Ligi ja Urmas Paet.

Erakonna auesimees Siim Kallas, kes kogus juhatuse valimistel enim hääli, loobus ise aseesimehe kohast ja panustab erakonna arengusse juhatuse liikmena, teatas erakonna juht Hanno Pevkur. "Praegu tuleb talle soovida jõudu ja vastupidamist operatsioonist taastumisel.“

Äsja Reformierakonna esimeheks valitud Hanno Pevkur vahetab erakonna peasekretäri Reimo Nebokati lähinädalatel välja uue inimese vastu. Koos Nebokatiga lahkub ka piirkondade arendusdivisjoni juht Kalev Lillo.

President Kaljulaid kutsus tänavu vastuvõtule vähem külalisi

Ajakirjanik ja ajakirjandusõppejõud Priit Pullerits leiab, et sisuturunduse pealetung ajab tarbijaid segadusse, sest nad ei saa enam aru, milline on objektiivne uudis ja milline kellegi kinnimakstud tellimustöö. Kokkuvõttes selline kirjusus mitte ei rikasta, vaid hoopis vaesestab üldpilti, leiab õppejõud. Priit Pullerits leiab, et ka olukorras, kus sisuturundus on korrektselt märgistatud, ajab see inimesi segadusse, sest nad puhtfüüsiliselt ei jõua jälgida, mis on uudis ja mis makstud artikkel, kuid ta peab vahetegemist oluliseks.

Pariisi linnavõimude tulevikunägemuses saab Seine'i jõgi paigaks, mida mööda pariislased tööle ja koju sõidavad, autode kasutamine peaks aga vähenema.

Pariisi võimud otsivad saaste vähendamiseks uusi transpordivõimalusi, uurides inspiratsiooni saamiseks minevikku. Kuni metroo rajamiseni oli Seine üks põhilisi pariislaste transporditeid, 1930ndatel hakati aga metrood kasutama, vahendas The Local.

TTÜ teadlaste ja puitmajaehitajate koostöös arendatakse puitelementidega mooduleid, mis võimaldavad korrusmaja renoveerida liginullenergiahooneks kiirelt ja ilma tellinguteta. Praegu tuleb korrusmaja renoveerimiseks püstitada tellingud ning mitme firma ehitajad teevad järjekorras kogu hoone soojustamiseks vajalikke töölõike otse ehitusobjektil. Multifunktsionaalsete moodulelementide arendamine võimaldab liigutada renoveerimiseks vajaliku ehitustegevuse ehitusplatsilt kontrollitud tehasetingimustesse.

Millisest riigist võib olla pärit Euroopa, miks mitte isegi maailma parim noor ooperisolist? See selgub mais, mil Pärnus toimub juba kümnes Klaudia Taevi nimeline konkurss. Selleks, et võistlus tuleks aus ja põnev, alustasid dirigent Erki Pehk ja konkursi üks eestvedajatest Toomas Kuter ooperisolistide "ülekuulamist" juba detsembris, mil suunduti esimesele eelvoorude reisile Euroopas. Erki kehastus teel reporteriks, et talletada seiklus videos ja pildis, ERRi kultuuriportaal aga aitas rännakut talletada veebis.

Järgmise nädala kolmapäeval alustab ETV eetris uus arutelusaade "Suud puhtaks". Enne esmaeetrit käis saatejuht Urmas Vaino konsulteerimas kõige väiksemate vaatajatega, millal ja kuidas ikkagi tuleks suud puhtaks rääkida? Laste sõnul tuleb suud puhtaks rääkida eelkõige seepärast, et siis on pärast kergem vait olla. Lisaks sellele saab nii avardada ka maailmapilti ja miks ka mitte sõnavara.

Nädalavahetuse ilmateade: kergelt sajune, nullilähedane

Laupäeval on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab mitmel pool vähest lund ja lörtsi, saartel ja rannikul võib tulla ka vihma, pärastlõunal saju võimalus väheneb. On jäiteoht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on -3..+1°C.

Pühapäeval sajab kohati vähest lund, on pilves selgimistega ilm. Puhub läänekaare tuul 3-7 m/s. Õhutemperatuur on 0..-3°C.

Ja lõpetame kokkuvõtte ikka väikese meelelahutusliku mälumänguga. Esmaspäeval kuulutati maailma parimaks jalgpalluriks portugallane Cristiano Ronaldo, kes võitis selle tiitli kolmandat korda. Sel puhul pakub ERR-i spordiportaal lugejatele lahendamiseks pildiviktoriini, kus tuleb ära tunda jalgpalliajaloo suuruseid. Kõiki neid ühendab asjaolu, et nad on teeninud kas Ballon d'Ori või FIFA aasta mängija tiitli.