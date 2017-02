Teabeamet: Vene Balti Uuringute Assotsiatsioon on Vene mõjutustegevuse tööriist

Logo (Foto: Assotsiatsiooni koduleht)

Teabeameti andmetel on mullu kevadel Peterburis registreeritud Vene Balti Uuringute Assotsiatsiooni (VBUA) tööks Venemaa riikliku mõjutustegevusena Balti riikide diskrediteerimine.

VBUA (Российская ассоциация прибалтийских исследований) üritab näida tõsiseltvõetava sotsiaal- ja humanitaarteadlaste ühendusena, kuid avaldab pseudoteaduslikke publikatsioone ja korraldab konverentse, mille tegelik sisu on mõjutustegevus Balti riikide suunal, märgib teabeamet oma värskes ülevaates Eestit ümbritsevast julgeolekukeskkonnast.

VBUA tekkelugu on lähedalt seotud 2008. aastal Moskvas asutatud fondiga Ajalooline Mälu, mille põhiteemadeks on olnud NSVL-i repressioonide õigustamine ja "natside kaasajooksikute" kuritegude paljastamine Balti riikides ja Ukrainas.

Sarnaselt eelmistele kehanditele on VBUA tegevuse teravik suunatud Balti riikide diskrediteerimisele teaduslikuna näivates artiklites ja kogumikes.

Venemaa Eesti-vastase mõjutustegevuse skaala on lai

Eesti-vastases mõjutustegevuses üritab Venemaa peale tavapäraste ajalooliste tähtpäevade 2017. aastal tõenäoliselt kasutada ära uute NATO liitlasvägede saabumist, Eesti eesistumisperioodi EL-i Nõukogus, Vene relvajõudude suurõppust "Zapad - 2017" ja kohalike omavalitsuste valimisi Eestis.

Teabeameti kinnitusel võivad kõigi nende sündmustega kaasneda desinformatsiooni levitamise kampaaniad vene- ja muukeelses meediaas ning suhtlusvõrgustikes eesmärgiga Eestit diksrediteerida ja tekitada pingeid nii Eesti ühiskonnas kui ka suhetes teiste riikidega.

Teabeamet leiab, et Venemaa retoorika on samal ajal vastuoluline, kuna ühelt poolt esineb Vene meedias väiteid, et NATO provotseerib Venemaad või isegi valmistab Baltimaid ette platsdarmina sissetungiks Venemaal, teisalt üritatakse Baltimaid kujutada komplekside käes vaevlevate mõttetute väikeriikidena, kelle õhutatav sõjapaanika ei lase suurriikidel kompromissile jõuda.

"Vaenulikust mõjutustegevusest lähtuvat ohtu vähendab siiski suurenev teadlikkus Venemaa kasutatud meetoditest ning Venemaa ebausaldusväärsus," märgib amet.

Teabeameti aastaraamatut näeb täismahus siit.