Politsei pidas kinni alaealiste ärakasutamises kahtlustatava mehe

Siseministeerium alustas ulatuslikku analüüsi, millega kaardistatakse võimelüngad ja püütakse selgeks teha, kuidas suurendada asutuste autonoomsust, et ei sõltutaks elutähtsatest teenustest, mis võivad kriisiolukorras katkeda ning eesmärk on, et vastu tuleks pidada vähemalt 72 tundi.