Uudistepäeva kokkuvõte 13. märtsil

(Foto: ERR)

Riigikogu infotunnis vastas riigikontrolör Alar Karis arupärimistele sisekaitseakadeemia Narva kolimise kohta. Karis ütles enne vastamist, et selle idee näol näib olevate kinnisideega. Karise hinnangul ei ole sisekaitseakadeemia Ida-Virumaale kolimine otstarbekas ja ta nimetas seda lausa mõttetuks, kalliks ja isegi ohuks julgeolekule.

Karis märkis, et riigikontroll on sisekaitseakadeemia teemal saatnud valitsusele mitu kirja, kus on juhtinud tähelepanu riskidele, mis mõjutavad hariduse kvaliteeti ja riigile tekkida võivat kahju.

"Risk, et sisekaitseakadeemia ei suuda Narva sundviimise järel jätkata innovaatilise ja rahvusvaheliselt tunnustatud õppe-, teadus- ja arenduskeskusena, on minu hinnangul väga suur. On oht kaotada kvalifitseeritud õppejõudkond ja seeläbi oluliselt kahjustada Eesti siseturvalisuse kaitsel seisvate asutuste võimalusi saada endale tulevikus tööle hästi väljaõpetatud inimesi," märkis riigikontrolör.

Loe ka: MISA kolib Narva ja muudab nime

Esmaspäeval ilmus ajalehes Postimees tervet lehekülge kattev kolmanda lapse saamist propageeriv reklaam, mille tellinud MTÜ Eesti Sündimusuuringud toetajatest enamik on samad inimesed, kes tegid möödunud aasta lõpus erakondadele suurannetuse iibeprobleemi leevendavate otsuste eest.

"Kampaania on korraldatud lihtsal põhjusel: et inimesed teadvustaksid alates selle aasta 1. juulist kehtima hakkavat suurpere toetuste määrade olulist tõusu. 500 eurot senise 200 asemel on juba kolmelapselise või kolmanda lapse saamist kaaluva pere jaoks väga oluline vahe, suurema pere puhul seda enam," ütles Eesti Sündimusuuringute juhatuse liige Tanel Paas ERRile.

Parvlaev Tiiu asus Türgi laevatehasest Eesti poole teele laupäeval. Padari sõnnangul on Tiiu parema kvaliteediga kui mullu samas tehases valminud Leiger ning seni on teekond tänu soodsale ilmale hästi kulgenud.

"Eelmine nädal Türgis olles vaatasime ka veel üle ja tõesti, selle laeva kvaliteet on natuke parem," kinnitas TS Laevade juhatuse liige Kaidor Padar. "Me ise oleme ka vanemad ja targemad kui esimese laeva toomisel".

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium soovib kehtestada tuleva aasta 1. jaanuarist ajapõhise teekasutustasu üle 3,5 tonnise täismassiga veoautodele; teekasutustasu tooks riigieelarvesse prognoosi kohaselt ligikaudu 17 miljonit eurot aastas.

Kuigi algselt plaanis MKM teekasutustasu kehtestamist veoautodele täismassiga üle 12 tonni, ei toetanud seda kava Euroopa Komisjon. Samuti pooldasid konkurentsimoonutuste vältimiseks tasu kehtestamist juba alates 3,5-tonnisest massist mitmed huvigrupid, selgub majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni valitsusele esitatud ettepanekutest.

Tühistatud on 448 Tegeli lennuväljalt ning 194 Schönefeldi lennuväljalt väljuma pidanud lendu ehk suurem osa esmaspäevaks planeeritud lendudest.

Esmaspäevahommikuse seisuga ei ole Ukrainas Avdijivka piirkonnas jätkuvalt elektrit, teatas riiklik eriolukordade ministeerium.

"Kella 7.00 seisuga 13. märtsil puudub tsentraalne elektrivarustus. Soojust saab linnas keskkütte kaudu Avdijivka koksitehasest. Loodud on veevarud linna veereservuaaris, mis mahutab neli tuhat kuupmeetrit vett. Sotsiaalasutustele, millel pole tagavaratoidet, on antud kuus päästeteenistuse generaatorit," seisis ministeeriumi teates, vahendas Unian.

Brüsselis mullu 22. märtsil terrorirünnaku toime pannud isikud arutasid päev enne kuritööd oma plaane telefonitsi Süürias asuva kontaktisikuga, selgus Belgia politsei avaldatud salvestisest.

Kümneminutilises salvestises rääkisid Najim Laachraoui ja Ibrahim El Bakraoui sellest, millal rünnak korraldada ning ka plaanist kasutada üle saja kilogrammi lõhkeainet TATP, seades sihtmärgiks Brüsseli lennujaama ja metroo, vahendas Politico Belgia meedias ilmunut.

"Me ei saa enam viivitada," ütles Laachraoui vestluse käigus, lisades, et tegutseda tuleb nii kiiresti kui võimalik ja rünnak on otsustatud toime panna järgmisel päeval ehk 22. märtsil.

Šotimaa esimene minister ja Šoti Rahvuspartei (SNP) juht Nicola Sturgeon teatas esmaspäeval, et ta taotleb luba korraldada uus iseseisvusreferendum.

Edinburghis kõne pidanud esimese ministri sõnul nõuab iseseisvusreferendumi korraldamist praegune olukord, mille mitte muutmine pole lihtsalt võimalik. 2014. aasta iseseisvusreferendumil hääletas 55 protsenti šotlastest Suubritannia koosseisu jäämise poolt. Mullusel Brexiti-referendumil toetas enamus šotlasi (62 protsenti) EL-i jäämist ning Šotimaa iseseisvust pooldavad poliitikud nagu Sturgeon on korduvalt rõhutanud, et Brexit muudab märkimisväärselt seniseid tingimusi.

Sturgeoni sõnul võiks uus iseseisvusreferendum toimuda kõige varem 2018. aasta sügisel ja kõige hiljem 2019. aasta kevadel, vahendasid BBC; Reuters jt.

Soome kõrgeim kohus hakkab esmaspäeval arutama palju tähelepanu pälvinud nn aumõrva kavandamise juhtumit, mille raames süüdistatakse noort iraaklasest meest oma õe mõrva ettevalmistamises.

Helsingi esimese astme kohus mõistis 2016. aastal 22-aastase iraaklase süüdi vägivallas ja isiku elu või tervise vastu suunatud raske kuriteo kavandamises, vahendas Yle.

Ilmselt enamik koolilapsi arvavad, et matemaatika on igav, keeruline ja kui on vaja teha arvutusi vihikus või jumal hoidku, tahvlil, on see tüütu, võtab palju aega ja viib tihti valele vastusele. Osutub, et pole vaja näha nii palju vaeva, kinnitab Tallinna ülikooli digitehnoloogiate instituudi matemaatika dotsent Maria Zeltser.

Kuigi mahetoit ja -põllundus seostub ilmselt paljudele automaatselt keskkonnasõbralikuma tootmise ja täisväärtusliku toiduga, sõltuvad nende voorused rangelt kontekstist, selgub kõiki teemakohaseid vaheanalüüse hõlmanud suuruuringust.

"Tava- ja mahetootmise eeliste ja puuduste üle vaieldes on väga lihtne leida hulk uurimusi just enda vaatenurga toetamiseks. Kuid kui võtta aluseks kogu teaduskirjandus, läheb raskeks. Ei taha pettumust valmistada, aga erinevaid tahke vaadates on tulemuseks terve rida halli erinevaid varjundeid," sõnas ülevaate esimene autor Verena Seufert ERR Novaatorile antud intervjuus.

Eesti kõige kuulatavam raadiojaam Vikerraadio tähistab vähem kui kuu aja pärast oma 50. sünnipäeva, kuid veel enne juubelipidustusi korraldatakse juba kümnendat korda e-etteütluse võistlus.

Tänavune etteütlus kõlab raadioeetris 14. märtsil kell 10.30 ja kuulajail tuleb tekst kirjutada etteütluse aknasse, mis ilmub Vikerraadio kodulehele sama päeva hommikul. Kõige kiiremini täiesti korrektse teksti saatnud kuulajad on võitjad. Arvesse lähevad kõik enne kella 11 saabunud etteütlused. Saate alguses, kell 10.05 antakse kirjutajatele veel viimaseid juhiseid.

Veebruar oli lühike, kuid töömahukas kuu: igal nädalavahetusel oli üritus.

Hiljuti toimus Tartus Garage48 Arts and Hardware, kus osalesid ka meie meeskonna liikmeid. Ning veebruari lõpus toimus Tõravere observatooriumis ESTCube-2 häkaton ehk arendusmaraton.

ESTCube-2 meeskonna rõõme ja muresid, edasiminekuid ja tagasilööke vahendab ERR Novaatorile Tartu ülikooli füüsika, keemia ja materjaliteaduse bakalaureusetudeng Kadri-Ann Valdur.

Parima naissaatejuhi EFTA-ga premeeritud Anu Välba tunnistas, et auhind ei tulnud talle iseenesestmõistetavalt, vaid suure üllatusena.

"Tegelikult sel aastal, päris ausalt, ma ei oodanud seda auhinda. Ma tegelikult pean suure kummarduse tegema kaasnominentidele ja ma ise oleks arvanud, et see auhind läheb Astrid Kannelile. Päris ausalt. Ma pean Astridit väga-väga heaks naisajakirjanikuks, kes on käinud sõjatandril, ajanud tanke taga, olnud Afganistanis, kes on ajakirjanik selle sõna kõige laiemas ja paremas mõttes," rääkis Välba "Vikerhommikus".

Pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, õhtupoolikul tugevneb saartel ja rannikul 8-13, puhanguti 18 m/s. Õhutemperatuur on +1..+6°C.

Allikas: Ilmateenistus