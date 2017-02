Ratsaspordiliit soovib, et hobused pääseks ka üle Narva piiripunkti Venemaale

Ratsasport (Foto: Siim Semiskar/ERR SPORT)

“Soovime ajutise piiriületusvõimaluse loomist võistluste ja näituste ajaks. Siis ei pea hobused tiiruga ümber Peipsi järve Peterburisse sõitma,” selgitas Eesti ratsaspordiliidu peasekretär Siim Nõmmoja Maalehele ning lisas, et Eestis korraldatavad kvaliteetsed rahvusvahelised võistlused pakuvad Venemaa ratsasportlastele samuti suurt huvi.

Ratsaliidu harrastusspordi mänedžeri Tatjana Kiilo sõnul hakataks piiriületusvõimalust Narvas kindlasti aktiivselt kasutama. Tema väidet kinnitavad nii Eestis kui Venemaal korraldatud küsitluse tulemused.

Kuid veterinaarkontrollipunkti loomine pole niisama lihtne, see peab vastama Euroopa Komisjoni kehtestatud nõuetele. Kontrolliks kasutatav hoone peab üldjuhul paiknema rahvusvaheliseks liikumiseks avatud maanteepiiripunkti tollialal. Erandjuhtudel on võimalik selle rajamine väljapoole piiripunkti ning Narvas sellega arvestada tulebki – piiripunkti territooriumil uue hoone jaoks ruumi pole.

Hiljuti maaeluministeeriumi tellimisel Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuses valminud tasuvusanalüüs tõdeb, et täita tuleb veel üks oluline tingimus: jõuda Venemaaga kokkuleppele samalaadse veterinaarkontrolli võimaluses Ivangorodis.

Peterburi ratsaliidust pärit teabe kohaselt oli see aastatel 2011–2012 olemas, kuid praegune olukord tuleb üle kontrollida, ütles Nõmmoja.

“Maaeluministeerium töötab koostöös hobusektoriga selle nimel, et luua eeltingimused hobuste veterinaarkontrolliks sobiva rajatise ehitamiseks Narva. Teeme seda usus, et senised takistused on ületatavad, s.t et jõuame Venemaaga kokkuleppele ja leiame sobiva koha, kuhu hoone ehitada,” selgitas asjade praegust seisu maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai.