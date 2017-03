Politsei tuletas liiklejaile meelde foorita ülekäiguradade ohtlikkust

Tallinna ülikooli juures oli neljapäeval liiklust jälgimas neli patrullpolitseinikku. (Foto: ERR)

Sealhulgas registreerisid patrullpolitseinikud kiiruseületamisi, vastassuunas sõitmise ja jalakäijatele tee mitteandmise. Politsei teatel vesteldi ka jalakäijatega, kes ületasid teed vales kohas.

Kesklinna jaoskonna patrulltalituse juht Taavi Kirss ütles, et need kohad valiti välja, sest inimesed ise on neile kui ohtlikele osutanud.

"Tähelepanu liikluses on määrav. Mõni inimene kasutab liiklemist kõrvalisteks tegevusteks ja ei jälgi, mis tal ümber toimub. Liiklemine nõuab täit tähelepanu, aga tihti ei taheta seda uskuda," rääkis Kirss.

Kirss tunnistas, et sellal, kui politseinikud väljas oli, käitusid liiklejad mõistlikult ja liikluspilt oli rahulik. "Juhid peatusid ja inimesed said turvaliselt teisele poole teed. Ülekäigurajale lähenedes võeti ka hoog maha. Olen aga kindel, et meie puudumisel oleks pilt teistsugune olnud," rääkis ta.

Politseinik sõnul on ohtlikud ka kohe pärast pööret asuvad ülekäigurajad. "Pärast pööret peavad juhid olema tähelepanelikud ja jälgima, kas seal asub keegi teed ületama. Lisaks ei mõelda ka sellele, et kui ühes reas on ülekäiguraja ees auto peatunud, tähendab see seda, et inimene on sebral, lausus Kirss.

Kirss ütles, et nad jätkavad ka tulevikus ohtlikematel ristmikel ja vöötradade juures liikluse rahustamist.