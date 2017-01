Ida-Tallinna keskhaiglas ajutiselt patsiente külastada ei saa

(Foto: Sander Ilvest/PM/Scanpix)

Patsientide külastamine on ajutiselt keelatud kõikides haigla üksustes, et vältida viirushaiguste levikut haiglasse.

Pakkide ja väikesaadetiste toomine patsientidele on lubatud, kuid need tuleb jätta haigla riidehoiutöötaja kätte, kust need toimetatakse edasi haiglaravil olijatele.

Pakid palub haigla varustada patsiendi nime ja osakonna nimetusega.