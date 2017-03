Liikluses sai viga 11 inimest

Teisipäevases "Foorumi" saates kutsuti valitsust nii ühiskondlike pingete maandamise valitsuseks, tagasipööramise- ja ka õhupuhastusvalitsuseks, milles õhku puhastatakse deodorandiga. Emotsionaalseks kujunenud saates tehti valitsusele hulgaliselt etteheiteid. Seni astmelist tulumaksu maha salganud IRL tunnistas läbi Kaia Iva, et kui nii on vaja praegust süsteemi kutsuda, siis kutsutagu, peaasi, et süsteem töötaks.