Mikseri hinnangul on Venemaa heidutatav

Saksa välisminister Sgmar Gabriel ja Eesti välisminister Sven Mikser. (Foto: Siim Lõvi /ERR)

"Me ei arva, et Venemaa juhtkond oleks irratsionaalne oma käitumises. Ja kuna Venemaa ei ole irratsionaalne, siis on ta heidutatav," ütles Mikser kolmapäeval Tallinnas pärast kohtumist Saksa välisministri Sigmar Gabrieliga. "See tähendab, kui ratsionaalne kogukond, NATO, Euroopa annavad selge ja ühtse sõnumi ja demonstreerivad oma ühtset pühendumist ka meie regiooni kaitsele, siis on need ohud ennetatavd ja ärahoitavad," lisas Eesti välisminister.

"See on just nimelt see, mida NATO on teinud Wales' i ja Varssavi NATO tippkohtumise otsuste järjekindla elluviimise kaudu. Täna on loomisel NATO uus heidutus meie regioonis, mille raames Saksamaa panustab raamriigina Leedus, Suurbritannia Eestis, Kanada Lätis, USA Poolas. Lisaks vahetult kohe pärast Ukraina-vastast agressiooni NATO laiendas mitut varasemat initsiatiivi, näiteks Balti õhuturvet, kus samuti Saksamaa on väga nähtav ja regulaarne panustaja, ka Eesti pinnal," selgitas Mikser.

"See kõik mida me teeme, on mitte eesmärgiga panna iga Vene üksuse, helikopteri või tanki vastu siiapoole samalaadne võimekus, vaid lihtsalt demonstreerida seda heidutushoiakut, et me oleme ühtsed, me oleme valmis oma julgeolekut ühtselt tagama. See annab kahtlemata kindlust ja julgeolekutunnet meile," rääkis Eesti välisminister.

Mikser viitas Venemaa käitumisele Gruusias 2008. aastal ning agressioonile Ukraina vastu 2014. aastal ja Krimmi annekteerimisele. "Me võime näha seal teatavat mustrit, mis kinnitab meile, et Venemaa liidrid on valmis oma poliitiliste ambitsioonide realiseerimiseks kasutama sõjalist jõudu oma naabrite vastu. Seda ei saa päriselt kindlasti ignoreerida," märkis välisminister.

Mikser tõi esile ka vajaduse ühtsuseks ja koostööks, et tõrjuda Venemaa püüdlusi mõjutada infosõja vahenditega teiste riikide demokraatlikke protsesse.

"See on samuti teema, mis vajab selget teadvustamist ja vajab ühtset reageerimist ja sõnumit, et me ei ole valmis seda aktsepteerima. Me seisame ühtselt oma julgeolekuhuvide ja iga liitlasriigi suveräänsuse kaitsmisel. Ma arvan, et see on igati tehtav, ühtsuse hoidmine nõuab tööd, aga me oleme sellega seni toime tulnud ja tuleme ka edaspidi," rääkis välisminister Mikser.

Venemaalt lähtuva mittesõjalise sekkumise vastu astumise vajadust rõhutas oma esinemises korduvalt ka Saksa välisminister, kes tõi selles osas esile Saksamaa ja Eesti tihedat koostööd.