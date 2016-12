Pärnu linn ning Audru ja Paikuse vallad ühinesid 51 000 elanikuga omavalitsuseks

Ühinemisleppe allkirjastamine (Foto: Pärnu linnavalitsus)

Ühinemisleping koostati Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemisläbirääkimiste tulemusel, ütles Pärnu linnavalitsuse pressiesindaja Gerli Kõiv ERR.ee-le.

Ühinemislepingule kirjutasid Pärnu maavalitsuses alla Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, Pärnu linnavolikogu esimees Andrei Korobeinik, Audru vallavanem Siim Suursild, Audru vallavolikogu esimees Jaanus Põldmaa, Paikuse vallavanem Kuno Erkmann ja Paikuse vallavolikogu esimees Mait Talvoja.

Pärnu linn tegi veebruaris ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks 13 omavalitsusele, kuid ühineda õnnestus Audru ja Paikuse valdadega ning sellest tekib 51 000 elanikuga omavalitsus.

"Kui me räägime siin osaliselt Tahkuranna vallast, osaliselt Audrust, Sauga, Paikuse vald - need on väga tihedalt põimunud Pärnu linnaga. Osadesse valdadesse sõidavad lausa linnabussid. Paljud elanikud käivad Pärnu linnas tööl, lapsed on koolis Pärnu linnas, meil on ühine veevärk. Nii palju ühiseid asju, et inimesed juba ammu ei taju seda kohalike omavalitsuste piiri," on Pärnu linnapea Romek Kosenkranius öelnud ERR-i teleuudistele.