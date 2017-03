Pealtnägija: Tanel Talve sattus naistepäevakampaania käigus liiklusõnnetusse

Riigikogu SDE fraktsiooni liige Tanel Talve, taamal tema auto Dodge RAM. (Foto: Scanpix / Postimees)

Anne-Mari Müller, kes viis hommikul last lasteaeda, sattus tunnistajaks intsidendile, mis teda jahmatas. Nimelt vallandusid pealtnägijate kinnitusel riigikogu liikme Tanel Talve suust süüdistused naisterahva aadressil, kelle autot saadik parkimise käigus riivas.

"Hommikul meie lasteaia ees põrutas Eriti Tähtis Mees, lausa Riigikogu liige oma suure jeebiga sisse teisele autole. Ja hakkas seepeale süüdistama seda, kellele ta oli sisse sõitnud. Kui ka mina, tähtsusetu pealtnägija, sekkusin, kõlas: "No on naiste kisa... Lasteaed... Mina ei ole süüdi! No mis siis juhtus??? Midagi ei juhtunud JU!!!" jne ja küsimus: "Mis ma siis tegema pean?"" kirjeldas Anne-Mari Müller oma sotsiaalmeediakontol pealt nähtud intsidenti.

Mülleri kinnitusel oli õnnetus pigem väike plekimõlkimine, kuid pealtnägijaid ehmatas just viis, kuidas Talve asja lahendas: pärast kokkupõrget teise auto roolis istunud rasedat naist süüdistades.

"Talve hakkas süüdistama ja ässama. Kuna kannatanu oli venelanna ja hakkas endast välja minnes ainult vene keeles rääkima, tuli Talvelt ikka ära ka lause: "Kuulge, mis te räägitegi aint vene keeles vä?"" kirjeldas Müller.

Talve: süüdistus on pahatahtlik laim

Tanel Talve ütles ERR-ile, et õnnetust ei põhjustanud tema.

"Kahju, et usutakse mingite pahatahtlike inimeste valesid. Täna hommikul oli ühe Põhja-Tallinna lasteaia juures ühel naisterahval küll väike paanika, sest ta parkis oma auto minu masina tagaosale väga lähedale ja arvas, et oleme ka riivanud teineteist, aga pärast väikest rahunemist sai ta aru, et paanikaks pole põhjust. Kallistasime ja soovisin talle ilusat naistepäeva ja mingeid erimeelsusi meil pole," kirjeldas Talve oma versiooni toimunust. "See, et ma kellelegi tagant sisse oleks sõitnud jms, on pahatahtlik laim."

Mülleri kinnitusel ei vasta Talve kommentaar tõele.

"Talve valetab. Tunnistajaid oli veel. Naine üritas end vabale kohale nikerdada, oli ebamugav, kuna Talve parkis viltu. Talve nägi, et naine ei mahu, ja hakkas tagurdama, naine andis küll signaali, samal hetkel põrkaski kokku. Talve hakkas tagurdama sel hetkel kui naine oli peaaegu end juba paika sättinud ehk kui Talve poleks hakanud tagurdama, poleks midagi juhtunud," jäi Müller endale kindlaks, et õnnetuse põhjustaja oli just riigikogu saadik.

Tanel Talve on tuntud silmatorkava ja suure Ameerika pikapi Dodger RAM kasutajana.