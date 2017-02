Uudistepäeva kokkuvõte 16. veebruaril (Foto: ERR/Fotor)

Feldmanis: Kiilile ja Kaljurannale on lõplikud kahtlustused esitatud

Riigiprokurör Laura Feldmanise sõnul on Tallinna Sadama korruptsiooni kriminaalasjas Tallinna Sadama juhatuse eksliikmetele Allan Kiilile ja Ain Kaljurannale esitatud lõplikud kahtlustused.

"Praegu toimub lõplike kahtlustuste esitamine. Kinnitame, et Kiilile ja Kaljurannale on lõplikud kahtlustused esitatud. Neid kahtlustatakse rahapesus isikute grupis ja suures ulatuses ning altkäemaksu võtmises suures ulatuses ja isikute grupis ning vähemalt teist korda. Kokku on selles asjas kümmekond kahtlustatavat. Kuna menetlus jätkub, siis täpsustavaid andmeid veel avaldada ei saa," ütles Feldmanis ERR.ee-le.

Feldmanise sõnul on kriminaalasja kohtueelne uurimine lõpusirgel.

"Kuigi tegemist on väga mahuka kriminaalasjaga, mille raames on esitatud õigusabipalved mitmele riigile, usun, et prokuratuur saadab kriminaalasja kohtusse selle aasta esimesel poolel," lisas ta.

Lisaks Kiilile ja Kaljurannale kahtlustatakse altkäemaksu võtmises Tallinna Sadama hooldusosakonna endist juhatajat Martin Paidet.Altkäemaksu andmises ja altkäemaksu vahendamises on kahtlustuse saanud transpordi ja logistika sektori ettevõtetega seotud inimesed nii Eestist kui ka välismaalt.

Kahtlustuse järgi on Tallinna Sadama juhatuse eksliige Allan Kiil võtnud altkäemaksu miljonite eurode ulatuses ning Tallinna Sadama juhatuse endine esimees Ain Kaljurand sadade tuhandete eurode ulatuses.



Kohus pidas Savisaare kriminaalasjas eelistungi

Harju maakohus pidas neljapäeval Keskerakonna endise esimehe ja Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaare ning tema kaassüüdistatavatest ettevõtjate kriminaalasjas esimese eelistungi.

Kohtunik Anne Rebane määras esimese põhiistungi kuupäevaks 12. juuni. Sellest kuupäevast alates kestavad istungid tõenäoliselt 2018. aasta septembrini välja.

Järgmise eelistungi, kus saab esitada taotlusi, määras kohtunik 21. märtsile.

Edgar Savisaare tervislikku seisundit neljapäevasel eelistungil ei puudutatud ning tõenäoliselt tõuseb küsimus tema tervisliku seisundi hindamiseks ekspertiisi määramisest järgmisel eelistungil.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus märkis pärast eelistungit, et riigiprokuratuuriga pole Edgar Savisaare ja Keskerakonna esindajad võimalikku kokkuleppemenetlust arutanud.

Süüdistatavad eelistungil ei osalenud.



Töörühm soovitas valitsusele viia sisekaitseakadeemia Narva

Koalitsioonipoliitikute sisekaitseakadeemia ümberpaiknemise erikomisjon tegi valitsusele ettepaneku kolida sisekaitseakadeemia Tallinnast Narva.

Valitsuse meedianõunik Ave Tampere ütles ERR-i uudisteportaalile, et töökohtumise tulemusena tehakse valitsusele ettepanek viia sisekaitseakadeemia Tallinnast Narva."Valitsus arutab seda küsimust kabinetinõupidamisel, mitte täna, aga millalgi veebruari, märtsi jooksul, enne seda veel kui ta läheb valitsuse istungile, kus ta ära otsustatakse," ütles Tampere.

Erikomisjoni liige Ken-Marti Vaher (IRL) ütles, et töörühm võttis selge suuna liikuda edasi sisekaitseakadeemia õppekompleksi kolimisega Narva. "Erinevatest variantidest on laua peal täna variant kaks, mis tähendab õppekompleksi kolimist täies mahus. Alles jääksid Väike-Maarja ja Paikuse koolid," kommenteeris Vaher.

Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik kordas ERR-i raadiouudistele kooli seisukohta, mis ei toeta kooli Narva viimist õppekvaliteedist tulenevate väljakutsete tõttu. "See tähendab sisuliselt ühe kooli tegevuse lõpetamist ja teise kooli loomist Narva," ütles Raik.

Puht ehituslikult ei saa Raiki sõnul uus taristu saada Narvas valmis enne 2021. või 2022. aastat.

Raik rõhutas, et uue kooli ülesehitamine kestab viis kuni kümme aastat. Rektori sõnul kerkib küsimus, kas kolimise faasis suudetakse tagada kõrgel tasemel politseinike koolitus. "Kindlasti kannatab meie õppekavade omavaheline sidusus, mida me praegu püüame üles ehitada, et tulevased vanglaametnikud ja politseinikud õpiksid koos. Meie oleme murelikud," lausus Raik.



Eesti poliitikud peavad Newsweeki "luureartiklit" desinformatsiooniks

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles Newsweeki äsjast luureteemalist artiklit kommenteerides, et tema hinnangul on tegu teadlikult levitatud desinformatsiooniga. Kaitsepolitsei endine juht Raivo Aeg kahtleb samuti artiklis esitatud väidete tõepärasuses.

USA ajakirjas Newsweek kirjutab ajakirjanik Kurt Eichenwald oma allikatele viidates, et teiste Euroopa liitlaste seas on ka üks Balti riikidest suvest saadik kogunud luureandmeid Donald Trumpi meeskonna ja administratsiooni ning samuti ka tema kontserni ehk Trump Organizationi kohta. Sama ajakirjanik kirjutas jaanuaris artikli, milles väideti, et "Trumpi esindaja" ja Vene poliitiku kohtumist jälgis Eesti teabeamet.

"See uudis Newsweek'ist kõlab vähemalt mulle kui teadlikult levitatud desinformatsioon. Eesmärgiks võib olla umbusalduse tekitamine USA ja Balti riikide luureüldsuse vahel, mille kaugemaks eesmärgiks võib olla väga olulise liitlassuhte murendamiskatse. Kinnitan, et kes iganes seda ka ei plaani, see läbi ei lähe. Eesti ei teosta mingil viisil luuretegevust oma liitlaste suunal," märkis Mihkelson (IRL).

Kaitsepolitsei endine juht ja praegune riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Raivo Aeg (IRL) peab artiklis esitatud väiteid samuti ebatõenäolisteks.

"Ma sügavalt kahtlen selle tõepärasuses, sest paari aasta tagustest oma kogemustest ja teadmisest oli raudne reegel, et liitlaste järel mingit luuretegevust kindlasti ei tehtud ja Ameerika Ühendriigid on ikkagi Eesti vabariigile väga strateegiline liitlane," selgitas ta ERR-i uudisteportaalile.



Mattis ei näe võimalusi sõjaliseks koostööks Venemaaga

USA kaitseminister James Mattis ütles neljapäeval, et ta ei näe tingimusi sõjaliseks koostööks Venemaaga.

"Me ei ole praegu sellises positsioonis, et sõjalisel tasemel koostööd teha. Aga meie poliitilised liidrid üritavad leida ühist keelt," ütles Mattis pärast NATO kaitseministritega kohtumist Brüsselis, vahendas Reuters.

Kolmapäeval ütles Mattis liitlaste kartuste hajutamiseks, et NATO on Ühendriikide jaoks "fundamentaalne alus". Samas kutsus ta liitlasi üles kaitsekulutusi suurendama.



Soome kaitsepoliitiline aruanne: keskkond on muutunud ja selleks tuleb valmis olla

Soome valitsus esitles neljapäeval aruannet, milles anti ülevaade riigi kaitsepoliitika peamistest suundadest.

Kaitseministeeriumi eestvedamisel koostatud aruande kohaselt on kavas tugevdada iseseisvat kaitsevõimet, tihendada rahvusvahelist sõjalist koostööd ning hankida miljardite eurode eest uut relvastust.

Näiteks on aruandes kirjas, et kaitseväe sõjaaja soovitud isikkooseisu suurust tõstetakse 50 000 sõduri võrra ehk 230 000 juurest 280 000 peale. Tegemist on märkimisväärse muudatusega pärast 2012. aastat, mil sõjaaja planeeritavat isikkoosseisu langetati 350 000 juurest praeguse 230 000 peale.

Kaitseminister Jussi Niinistö sõnul pööratakse Soome kaitsevõime arendamisel sellel aastakümnel tähelepanu maaväele ja eriti kiirreageerimisüksustele. Järgmisel aastakümnel aga nõuavad tähelepanu nii õhuväe lennukipargi uuendamine kui ka mereväe laevahanked.



Fotod: dokumendivahetus on toonud politsei- ja piirivalveameti büroodesse pikad järjekorrad

Viimastel nädalatel on politsei- ja piirivalveameti Tallinna kahte teenindusbüroodesse Lasnamäel ja Mustamäel pikad järjekorrad.

Neljapäeva keskpäeval olevat ametnike sõnul küll rahvarohke, kuid "tipptund" on kolme-nelja ajal pärastlõunal, kui inimesed töölt tulevad ja ka pärast palgapäevi kuu alguses.

Sel aastal on tulemas ID-kaartide vahetamise osas suurem laine, kuna aastal 2012 anti uued ID-kaardid välja kehtivusajaga viis aastat. Tänavu aegub peaaegu 200 000 Eesti kodaniku ID-kaarti ja 150 000 passi.

Vaata galeriid siit! http://uudised.err.ee/v/eesti/45fbb801-5559-43be-af2d-4d1aff4e7875/fotod-dokumendivahetus-on-toonud-politsei--ja-piirivalveameti-buroodesse-pikad-jarjekorrad



Sõnade mõistmine käib ajus ka väljaspool keelekeskusi

Kui me kuuleme sõnu, siis me saame neist aru tänu sellele, et meil on ajus olemas keelekeskused, mis just lingvistilist informatsiooni töötlevadki. Kuid nüüd tuleb välja, et heaks arusaamiseks ainult keelekeskustest alati ei piisa.

Taani, inglise ja vene teadlased selgitasid välja, et mõnikord tulevad sõnade mõistmisel keelekeskustele appi ka need ajukoore piirkonnad, mille peamine ülesanne on tegeleda keha liigutamisega. See juhtub siis, kui sõnad, mida kuuleme või loeme, käsitlevad ise ka keha liigutamist.

Loe rohkem siit!



Kirjanike liidu romaanivõistlusele laekus tänavu ligi seitsekümmend uut käsikirja

Romaanivõistlusele laekus tänavu 67 käsikirja, mille seast valib žürii parimad teosed, sealhulgas valitakse esimest korda ka parimat tõlkeromaani, mis köidaks rahvusvahelist kirjastamisturgu.

Tiit Aleksejevi sõnul tuleb konkurents tihe ning ta lisas, et tänavuse romaanivõistluse uuenduseks on parima tõlkeromaani valimine, mille eesmärgiks on toetada Eesti kultuuri eksporti.

"Kui tahame oma kirjandusega välislugejateni jõuda, siis on selle eelduseks väliskirjastajale arusaadavas keeles käsikirja olemasolu. Pahatihti on just siin kitsaskoht," ütles romaanivõistluse korraldaja Peeter Helme ja lisas, et romaanivõistlusega proovivad nad kaasa aidata selle kitsaskoha ületamisele.

2015. aasta toimus esimene Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlus, kuhu laekus 94 käsikirja. Esikoha pälvis kirjanik Armin Kõomäe "Lui Vutoon", teise koha vääriliseks valiti Märt Lauri "Lahustumine", kolmanda kohaga pärjati Jim Ashilevi "Kehade metsa" ning neljanda koha pälvis Helen Eelranna "Suluseis". Lisaks auhinnalistele kohtadele märgiti ära kuue autori käsikirjad.

Romaanivõistluse žüriisse kuuluvad kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev, dramaturg Heidi Aadma, kirjandus- ja tõlketeadlane Anne Lange, kirjanikud Veiko Belials, Märt Laur ja Holger Kaints ning Jan Kaus.



Homne ilm

Homme tuleb pilves selgimistega ilm. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi. Puhub lääne- ja loodetuul 5-12 m/s. Õhutemperatuur on +1..+3°C.