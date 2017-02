Päästjad kustutasid Balti Laevaremonditehase kõrval masuudisoojakut

Päästjad soojakut kustutamas. (Foto: Päästeamet)

Kell 17.30 tuli Häirekesusele teade, et Kopli tänaval põleb soojak, milles on sees kütteõlimahuti.

Kohapeal oli näha tulemas leeke umbes 30 ruutmeetri suurusest soojakust. Päästjad said leegid kontrolli alla kella 18.00ks

Kell 18.15 toimus väike plahvatus ning süttis uuesti masuuditorustik.

Põleb 30 ruutmeetrine ruum, kuhu valgub torustikust kütuseõli. Põlengust tulev suits liigub merele, linna peale suitsu ei lähe.

Leegid on maha võetud, päästjad jälgivad olukorda. Oht on, et masuut süttib uuesti.

