Alkoholipoliitika on Eestis pikka aega kirgi kütnud, kuid lõpuks on erakondade kokkulepped jõudnud valitsusse. Selle üle arutati ka saates "Suud puhtaks", kus minister Jevgeni Ossinovski rõhutas, et alkoholi ei keelata ära, vaid eesmärk on kujundada keskkonda, milles kellelegi ei suruta peale alkoholi tarbimist ning nii säästetakse rahva tervist. Samas mitte kõik ei näe seda reformi selliselt.

Tänane “Suud puhtaks” kujunes kahe leeri argumenteeritud tuliseks vaidluseks. Alkoholipoliitika rangemaks muutmise pooldajad rõhuvad rahva tervise eest hoolitsemisele. Alkoholipoliitika muutmise vastased ütlevad, et piirangud pärsivad vaba ettevõtlust ja ettevõtete eesmärgiga kasumit teenida ja seeläbi majandust arendada.

"Inimestele jääb alles õigus end surnuks juua," märkis Ossinovski, lisades, et praeguste muudatuste eesmärk on ümber kujundada keskkond, millega ei suruta peale alkoholi peale ka neile, kes tegelikult ei iseseisvalt ei leiaks teed alkoholini. Ossinovski sõnul kaitseb see kaudselt ka lapsi ja naisi, keda alkoholiprobleemidega mehed kodus peksavad.

Saates osalenud õlletootja sõnul on tal hea meel, et minister neid koostööpartneritena näeb. Samas ei soovi ta, et ettevõtjaid liigitataks leeri, mis tegeleb vaid kasumi tootmise eesmärgil. "On ju meiegi soov, et inimesed kauem elaksid - see on ju meie otsene kasu, et mida kauem elatakse, seda enam tarbitakse. Pooldame väga vastutustundlikku tarbimist. Kõik, mida tervise arengu instituudi, enda või riigi algatusel on suunatud sellele, et vastutustundlikumalt tarbitakse."

Ettevõtjate põhiküsimus on: kas poliitikakujundajad tõesti arvavad, et väga räiged meetmed avaldavad mõju? Ettevõtjate hinnangu pole praegused muudatusmeetmed piisavalt uuringute ja näidetega põhjendatud.

Ossinovski vastas selle peale, et kogu maailma teaduslik teadmine ja teiste riikide kogemused näitavad, et need meetmed tõepoolest töötavad. Alkoholitootjad soovivad siiski näha põhjalikku teadlaste koostatud analüüsi, kuidas ühiskonnas alkoholipoliitikat muuta.

