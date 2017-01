Mardisalu: "Seitsmeste uudiste" ankruid enam kinnimakstud sisuga uudislugudesse ei kaasata

Poola laevatehases valminud parvlaev Tõll jõudis sel nädalal Eestisse ning mandri ja Saaremaa liinile peaks laev asuma jaanuari lõpus. Praegu seisab laev aga Tallinnas, kus seda sisustatakse just selliseks, et see saarlastele meeldiks. "Aktuaalne kaamera. Nädal" käis vaatamas, kui kaugele tööd ja sisustamine Tõllul jõudnud on.