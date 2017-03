Nõgene ilmselt jätkab kultuuriministeeriumi kantslerina

Riigikantselei ja sotsiaalministeeriumi tellitud ning Praxise poolt läbiviidud analüüsist selgub, et Eesti tervisepoliitika peamiste eesmärkide täitmine on takerdunud. Eesti inimeste keskmise eluea tõus on aeglustunud ja tervena elatud eluaastad on kasvu asemel hoopis vähenenud. Aastatel 2009 - 2016 vähenes tervelt elatud eluiga meestel 1,4 ja naistel 3 aastat.