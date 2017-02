Saaremaa talunik andis välja raamatu aastatest nõukogude armees

Talunik Raimond Ellik tutvustas enda kirjutatud raamatut, mis räägib tema elu sellest perioodist, kui kodumaa oli küll kaugel, aga kodu ja Eesti olid südames ehk aastatest nõukogude armees.

Vimati puhkas Ellik kolm aastat tagasi. Et ta töötab 365 päeva aastas, tuleneb tema sõnul armastusest loomade vastu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mul on praegu 160 lehma, keda ma lüpsan täiesti üksinda. Ja seda tööd ma olen teinud üksi juba 1996. aasta 30. aprillist. Ja selle 7500 päeva jooksul on mul olnud 50 vaba päeva, kui ma olen käinud reisil," rääkis Ellik.

Mõni aasta tagasi näitas "Aktuaalne kaamera", kuidas mees lehmadele laudas Vikerraadiot mängib. Vikerraadio mängib laudas jätkuvalt, raadio on ainult uuem ja mängib veel valjemini.

"Ma ei jõua ju kõiki lehmi ei kallistada, musitada või mis iganes. Raadio kompenseerib nii mõndagi," ütles Ellik.

Neljapäeval oli mehel põhjust aga rutiinist korraks välja tulla, sest ta tutvustas enda kirjutatud raamatut "Võõras mundris võõral maal". Raamat räägib Saaremaa mehe armeeaastatest.

"Ma sain ühe ohvitseri käest tunda nii vett kui ka vilet sellepärast, et ma julgesin olla eestlane ja julgesin rääkida eesti keeles. Kui ma tahtsin, et ma ei unustaks ära eesti keelt, lugesin ma luuletusi, eriti näiteks Tuglase "Merd"," meenutas Ellik.

"Olin seal võõras mees, sest mind ei sallitud. Näiteks usbekid ütlesid, et ma olen kapitalist. Nemad ei teadnud üldse, mis on Eesti. Nemad teadsid seda, et see on Soome, ainult Anne Veskit nad teadsid," lisas ta.

Kahe aasta jooksul kodumaast kaugel juhtunut pole Ellik suutnud siiani unustada ja loodab, et ehk aitab ilmunud raamat seda teha.

"Mulle oli endale vaja seda, sellepärast ma selle kirjutasin, et saaksin oma hinge pealt selle kõik ära. Ma ei tahtnud seda endasse enam jätta," ütles Ellik.

Kuigi Ellik pole kolm aastat puhanud, siis oma puhkuserahad võttis siiski mõni aeg tagasi välja ja selle eest ta raamatu välja andiski.