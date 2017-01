Rakke-Koeru ühisvallal on veel vaja mitmes asjas kokku leppida

Ühinemisläbirääkimiste alustamiseks rohelise tule saanud Rakke ja Koeru valla juhtide suurim väljakutse on kohaliku rahvaga kokku leppida, kas ühisvalla keskus hakkab asuma Rakkes või Koerus ning kas vald kuulub Lääne-Virumaale või Järva maakonda. Samuti tuleb neil nüüd valitsusele tõestada, et 3750 elanikuga Rakke-Koeru ühisvald on haldussuutlik.

Vallakeskuse ja maakondliku kuuluvuse säilimine on oluline nii Rakke kui Koeru valla inimestele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rakke valla elanik Arvo Pohlak arvas, et kui ühineda, siis pigem Koeru kui Väike-Maarjaga.

Vald peaks mehe hinnangul jääma Lääne-Virumaale.

Koeru valla elanik ja volikogu liige Kerli Sirila ütles, et Järvamaa inimesena ei kujuta ta ette, et peaks minema teise maakonda. "Minule sobib Järvamaa. Olen ka kultuuriinimene, siis mulle väga meeldib Järvamaa kultuurielu."

Koeru vallavolikogu võttis Rakke ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepaneku vastu suures üksmeeles. Seda olukorras, kus Järvamaa kuue vallaga jäi vallamaja asukoha vaidluste tõttu ühinemata. Ka Rakke seis pole kiita, sest rahvas juba ütles korra ei Väike-Maarjale.

Rakke vallavanem Andrus Blok ütles, et Koeruga on tõepoolest räägitud Lääne-Virumaast ja keskuse osas veel räägitakse läbi. "Ma arvan, et keskus saab olla seal, kus on ka taristu ehk raudtee ja rongiliiklus."

Millised saavad olema aga kõige raskemad küsimused Koeru valla jaoks?

"Pigem võib-olla rahvale selgitamine, et mis saab tänastest maakondadest, kus jooksevad maakonna piirid, kus on regioonid. Me ei tea neid täna ju ka ise. Kas me liigume Ida suunas, kas me oleme võib-olla hoopis Harju regiooni küljes. Ja võib-olla selles situatsioonis ka Väike-Maarja hoopis tahab tulla võib-olla meiega veel liituma ja edasi liikuda Harju suunas," rääkis Koeru vallavolikogu esimees Külvar Mand.

Rakke vallavanem Andrus Blok kinnitas, et asjaolu, et kahe valla peale kokku on alla 5000 elaniku probleemiks ei saa.

"Seal tuleb alla nelja tuhande. Aga kui selle valla tulubaas ja töökohad näitavad seda suutlikkust, mida me tahame ka vabariigi valitsusele tõestada, siis me oleme selleks loomulikult valmis," sõnas Blok.