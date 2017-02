Aab: Savisaare kandideerimise soovist rääkis vaid Ivanova

Eilsel Keskerakonna Tallinna Nõukogu koosolekul ei toetatud ideed, et Edgar Savisaar kandideeriks esinumbrina Lasnamäel. Erakonna peasekretär Jaak Aab ütles, et ainsana rääkis nõukogus Savisaare kandideerimise soovist Olga Ivanova.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige ja Lasnamäe piirkonna esimees Olga Ivanova oli esmaspäeval ainus, kes erakonnaTallinna nõukogus hääletas selle poolt, et Edgar Savisaar oleks Lasnamäel esinumber, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Yana Toomi kandidatuuri ei toetanud keegi. Olga Ivanova tõdes sotsiaalmeedia vahendusel, et erakonna esimehel ja Tallinna nõukogul pole enam Savisaart vaja.

"Ma arvan, et üldises plaanis see ei ole erakonnale kasulik, kaasa arvatud sisekliima parandamiseks," sõnas ta.

Yana Toomi ja Edgar Savisaare kandidatuuri esitaski Ivanova. Savisaar andis Ivanova sõnul selleks suulise nõusoleku. "Ta andis ja palus tema kandidtuuri üles seada. Ma ei jõudnud paberi peal tema nõusolekut tuua," ütles Ivanova.

Eelmistel kohalikel valimistel oli Lasnamäe esikolmik Savisaar, Ivanova ja Kalle Klandorf. Nimekirjas oli kokku 68 nime. Nüüd on plaanis sada nime. Edgar Savisaar kogus eelmistel kohalikel valimistel Lasnamäelt ligi 40 000 häält ja see moodustas kolmandiku Keskerakonna Tallinna hääletsaagist.

Lasnamäe esinumbriks saanud abilinnapea Mihhail Kõlvart loodab, et Keskerakonna ainuvõim pealinnas jätkub. Ta ei välista siiski ka Savisaare kaasalöömist juhul, kui ta seda soovib.

"Edgar Savisaar on alati oodatud ja teretulnud meie erakonna nimekirjas, valimiskampaanias osalema," ütles Kõlvart.

Linnapea kohusetäitja ja esinumber Mustamäel Taavi Aas ütles, et Savisaare kandidatuur ei läinud läbi poolelioleva kohtuprotsessi ja tema tervise pärast. "Tegelikult on väga raske niimoodi panustada valimiskampaaniasse ja seetõttu selline otsus ka langetati," selgitas ta.

Aas ütles, et Yana Toom, kes esmaspäeval Lasnamäe esinumbriks ei kvalifitseerunud, võiks kandideerida Põhja-Tallinnas.

Pingeid hoiab praegu üleval ka küsimus, kellest saab Keskerakonna linnapeakandidaat. "Ütleme nii, et jah, ma olen üks kandidaadi kandidaa, Mihhail Kõlvart on kindlasti teine kandidaat. Mailis Reps võib olla kolmas kandidaat," rääkis Aas.

"Minu hüpotees on, et Mihhail Kõlvart sai esimese numbri Lasnamäele, Taavi Aas sai Mustamäele ja eks see oligi kokkulepe, et keegi kolmas saab linnapea kandidaadiks," arvas aga Olga Ivanova.

Tallinna linnapea kandidaadi otsustab Tallinna nõukogu pärast seda, kui kõik esinumbrid on paigas.

Aab: Savisaar soovib tegeleda oma tervisega

Keskerakonna peasekretär Jaak Aab ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et Edgar Savisaar on väljendanud soovi tegeleda oma tervisega.

"Ta on sellest mitu korda vestelnud ka Jüri Ratase ja teiste juhatuse liikmetega. Sellepärast ei tulnud Jüri Ratase poolt ka ettepanekut, et Savisaar oleks mõne piirkonna esinumber," selgitas ta.

Aabi sõnul oli Olga Ivanova nõukogu koosolekul ainus, kes väitis, et Savisaar soovib Tallinnas kandideerida. "Kõik teised temaga suhelnud inimesed on öelnud, et ta ei soovi, pole otsust teinud, mis kindlasti pole lõplik, aga ta ei tunne selle teema vastu praegu kõige suuremat huvi," lisas Aab.

Lõhesid Aabi sõnul Keskerakonnas ei ole. Need on jäänud poole aasta taha. Samas lisas ta, et enne valimisi tekivad kindlasti erakondades pingeid ja Keskerakond ei ole selles osas ainus. "Ikka soovitakse saada tugevamaid positsioone, esimesi numbrikohti jne. See on täiesti tavaline protsess enne valimisi," märkis ta.

Tallinna linnapea kandidaadist rääkides ütles Aab, et lähiajal püütakse kinnitada esinumbrid piirkondades ning tõenäoliselt nende hulgast tuleb ka linnapea kandidaat.