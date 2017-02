Ossinovski: näib, et Reformierakond hakkab valimiste eel taas rahvusi vastandama

Jevgeni Ossinovski. (Foto: ERR)

Sotsiaaldemokraatide volikogu keskendub poliitilisele olukorrale sotside, IRL-i ja Keskerakonna valitsuse alguskuudel, samuti sügiseste kohalike omavalitsuste valimiste eel.

Endapoolse ülevaate teeb siin erakonna esimees Jevgeni Ossinovski. Riigikogu esimees Eiki Nestor juhib aga SDE volikogus arutelu, mis vaeb presidendivalimise korra võimalikke muudatusi – ühe küsimusena tõstatub ka suhtumine riigipea otsevalimisse.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo annab ülevaate võrkudega liitumise toetustest ja korterelamute meetmest, mis on osa SDE soovitud punktidest uue valitsuse koalitsioonilepingus. Riigikogu liige Ivari Padar annab ülevaate haldus- ja riigireformist.

Sotsid lähevad kohalikele valimistele tugevamana kui kunagi varem, ütles erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ERR-i raadiouudistele.

"2013. aasta kohalikel valimistel õnnestus meil suur läbimurre saavutada, tänaseks me oleme kolmandikes maakonnakeskustes võimul linnapea tasemel. Kindlasti läheme neid maakonnakeskusi ka võitma, töö käib üsna aktiivselt," ütles Ossinovski.

Parteijuht märkis, et põhitähelepanu kohalikel valimistel koondub Tallinnale ja seal on strateegia veel paika panemata.

Ossinovski sõnul on murettekitav, et Reformierakond näib olevat üles tõmbavat rahvusi vastandavat konflikti. "See kahtlemata soodustab Keskerakonna ainuvõimu jätkumist Tallinna linnas, mis kindlasti ei ole Tallinna huvides. Sotsiaaldemokraatide huvides on pakkuda alternatiivi, aga seejuures mitte Tallinna elanikke rahvuspõhiselt vastandades, vaid siiski tulevikku vaatavat alternatiivi pakkudes," rääkis Ossinovski.