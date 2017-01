Paljude kannatanutega avarii põhjustanud noormees peab vangi minema

Oliver Kobing (Foto: ERR)

Kohus mõistis Oliver Kobingile (23) (varasema eesnimega Gregor) paljude kannatanutega liiklusõnnetuse põhjustamise eest mõistetud kahe aasta ja kaheksa kuu pikkusest vanglakaristusest reaalselt ära kandmisele kuus kuud.

Karistuse ülejäänud osa ehk kaks aastat ja kaks kuud mõistis kohus talle tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Ringkonnakohus märkis, et maakohus jättis täielikult arvestamata nii teost lähtuva süü suuruse kui ka osaliselt süüdlast puudutavad andmed, kohaldades ebaõigesti materiaalõigust, mis tõi kaasa ebaseadusliku kohtuotsuse ning vajaduse see tühistada.

Süü suuruse osas leidis kohtus tõendamist, et Kobing juhtis autot olles eelnevalt tarvitanud alkoholi. Samuti eiras ta suurimat lubatud sõidukiirust, sõites liiklusrohkel tänaval 50 km/h asemel 103 km/h.

Kohus märkis, et ta ei peatunud keelava punase fooritule ees, asudes eelnimetatud kiirusel ületama reguleeritud ristmikku. Liiklusnõuete rikkumistega põhjustas ta ettevaatamatusest ühele inimesele eluohtlikud tervisekahjustused. Kolm inimest said õnnetuses raskeid kehavigastusi ja üheksa inimest said kergemaid vigastusi, kusjuures osa neist olid lapsed.

Seega pani Oliver Kobing toime mootorsõiduki juhi poolt liiklusnõuete rikkumise, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud mitmele inimesele raske tervisekahjustus.

Samuti jättis maakohus teda puudutavate andmete osas arvestamata, et tal oli kehtiv väärteokaristus ja seda just liiklusalase rikkumise eest, mis oli toime pandud päev enne kuriteo toimepanemist.

Nimelt ei andnud ta autot juhtides teed ülekäigurajal teed ületanud jalakäijatele, tekitades liiklusohtliku olukorra. Tema poolt korduvast liiklusnõuete rikkumisest saab kohtu hinnangul järeldada tema allumatust kehtestatud korrale.

Seetõttu leidis kolleegium, et antud juhul pole alust rääkida Kobingust kui õiguskuulekast noorest inimesest, kuna ta on korduvalt seadnud liikluses ohtu teiste inimeste elu ja tervise.

Ringkonnakohus märkis, et nn šokivangistuse kohaldamine on mõeldav vaid neile, keda pole varem vangistusega karistatud, ehk siis varem karistamata inimestele, kelleks on ka Kobing.

Nn šokivangistusega taotletakse eripreventiivset eesmärki inimese suhtes, kelle täielik karistuse kandmisest vabastamine pole tema teost lähtuva süü suuruse ja isikuomaduste tõttu põhjendatud.

Seetõttu pidaski ringkonnakohus põhjendatuks, et osa vangistusest peab kuuluma reaalselt ärakandmisele.

Süüdistus

Süüdistuse järgi põrkas Kobingu juhitud BMW 2015. aasta 16. mail kell 9.47 Tallinnas Tartu maantee ja Kreutzwaldi tänava ristmikul kokku Kreutzwaldi tänavalt vasakpööret teinud Mercedes-Benziga, mida juhtis Eve (42).

Kiirabi viis Eve ja Mercedeses olnud kaasreisijad, 15-aastase neiu ja 41-aastase Heiki Põhja-Eesti regionaalhaiglasse ning 51-aastase Peetri Lääne-Tallinna keskhaiglasse ja 10 kuu vanuse poisi Tallinna lastehaiglasse.

Kokkupõrke tõttu paiskus Mercedes otsa ohutussaarel olnud jalakäijatele. Viga said seal olnud Oleg (64), Helen (37), Galina (57) ning nelja-aastane poiss ja üheksa-aastane tüdruk.

Kiirabi toimetas täiskasvanud Põhja-Eesti regionaalhaiglasse ning lapsed Tallinna lastehaiglasse.

BMW juht ja tema autos olnud kaks 17-aastast neiut toimetas kiirabi Põhja-Eesti regionaalhaiglasse ning samuti autos olnud 20-aastane Kristo pöördus ise Ida-Tallinna keskhaiglasse.