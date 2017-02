Lennuliiklusteeninduse AS: Vene õhuvägi teeb Eesti neutraalvete kohal umbes 400 lendu aastas

Vene õhujõudude An-72. (Foto: AP/Scanpix)

Militaarlendude hulk Läänemere kohal on kasvanud ning on tavapärane, et sõjalennukid ei lülita sisse transpondereid, mis teeks nad reisilennukitele nähtavaks. Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi juhatuse liige ja lennujuhtimisosakonna juhataja Üllar Salumäe sõnul teeb Eesti neutraalvete kohal umbes 400 lendu aastas.

Ohtlikke raporteeritud juhtumeid on kõige rohkem Balti mere piirkonnas. Rahvusvahelise tsiviillennunduse organisatsiooni Euroopa Peakorter asub nüüd olukorda kaardistama ja meetmeid rakendama, vahendavad ERR-i raadiouudised.

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi juhatuse liige ja lennujuhtimisosakonna juhataja Üllar Salumäe ütleb, et Vene õhuvägi teeb Eesti neutraalvete kohal umbes 400 lendu aastas, transponderitega lendude arv kõigub 50 ja 70 vahel. Kuid ainuüksi meetmete väljatöötamine probleemi ei lahenda, need on vaja ka kasutusele võtta, ütleb Salumäe.

"Üks meede, mida välja töötada võiks olla selline marsruudi punktide süsteem, mis peaks võimaldama militaarlennul lennates Peterburi piirkonnast Kaliningradi piirkonda püsida rahvusvaheliste vete kohal kindlalt ja samas ka esitada oma lennuplaan sellisel kujul, et Euroopa lennuplaanide käsitlemise süsteem sellest aru saaks," rääkis Salumäe.

"Need punktid said rakendatud, üks punkt asub ka Eesti õhuruumis. Praeguse seisuga niipalju kui ma tean, on Vene pool neid punkte kasutanud täpselt ühel korral. Isegi kui see meede sai välja töötatud, siis seda kasutusele võetud ei ole," lisas ta.

Järgmine kohtumine, et probleemile lahendust leida, toimub 2. märtsil Soomes.