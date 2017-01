Kaja Kallase jaoks pole Tallinna linnapea koht enam eesmärk

Kaja Kallas (Foto: ERR)

Kaja Kallas on varem öelnud, et kui Kristen Michal oleks saanud Reformierakonna esimekeks, siis läheks erakonnas kõik samamoodi edasi nagu siiani. See poleks tema sõnul ka iseenesest halb olnud, kuid mõistlik on teha muutusi.

Teisipäeval ERR-i küsimustele vastates ütles Kaja Kallas, et uue erakonna juhatus hakkab loodetavasti konstruktiivselt tööle.

Milliseid muudatusi toob Teie hinnagul kaasa Hanno Pevkuri valimine erakonna esimeheks? Oli see mõnevõrra ootamatu?

Suheldes erakonnaliikmetega piirkondades, siis tundus, et Hanno Pevkurile on tugev toetus. Seega ei olnud ootamatu.

Iga juht annab organisatsioonile oma näo, seda kindlasti ka Hanno. Ta on lubanud kaasata rohkem piirkondade inimesi, seega loodan, et ta suudab meie liikmeskonda ärgitada aktiivsemalt erakonna tegemistes osalema. Selle läbi võiks tulla nii uusi ideid kui ka inimesi.

Muidugi spekulatsioon, aga missuguseks oleks hakanud kujunema Reformierakond Kristen Michali juhtimisel? Oleks see kilekotirahaskandaal jäänud erakonda kummitama?

Ma arvan, et hetkel ei ole mõtet sel teemal spekuleerida.

Kuidas hindate juhatuse valimiste tulemusi ja milliseks kujuneb teie roll juhatuses? Kas perekond Kallas on rahul?

Juhatuse valimisel oli palju häid kandidaate ja vaadates tulemusi, said kõik juhatuse liikmed tugevad mandaadid erakonna liikmetelt. Ma usun, et juhatus hakkab konsutruktiivselt koos töötama. Nii Siim Kallas kui mina tegime juhatuse valimisel head tulemused, millega saab muidugi rahul olla.

Keda näeksite erakonna aseesimeestena? Millisena Michal ja Taavi Rõivase positsioone? Kas tekib uus tagatuba? Mida teha Reimo Nebokati ja Kalev Lilloga?

Meil on olnud tava, et erakonna esimees nimetab aseesimeeste kandidaadid ja erakonna juhatus on need ka kinnitanud, seega ma jätaks selle eelkõige uue esimehe otsustada.

Mis puudutab peasekretäri, siis see peaks olema erakonna esimehe parem käsi, seega on oluline, et nende koostöö omavahel sujub ja ei tekiks paralleelseid struktuure.

Kohalikud valimised lähenevad. Olete nüüd mõelnud, et kas oleksite ikka valmis olema Tallinna linnapea kandidaat?

Tallinna piirkonna juht Kristen Michal on öelnud ja erakonna uus esimees on kinnitanud, et Kristen Michal veab Tallinna valimisi kui linnapeakandidaat. Aga olen valmis meeskonda parema tulemuse tegemiseks toetama.

On teil ehk ambitsiooni kunagi ise Reformierakonna esimeheks kandideerida?

Peale seda, kui oleme just uue esimehe saanud, ei oleks kohane spekuleerida veelgi uuemate esimeeste teemadel.