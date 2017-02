Rumm: Kaljulaidi roll teenetemärkide jagamisel on üle hinnatud

Samost ja Rumm

Vikerraadio saates "Samost ja Rumm" leidis saatejuht Hannes Rumm, et president Kersti Kaljulaidi roll teenetemärkide jagamisel on üle hinnatud ning kirgi kütnud teemat venelaste väikese osakaalu kohta teenetemärkide saajate hulgas, ei saa otseselt tema süüks panna.

"Ma ei tea, kas tahtlikult või tahtmatult tõstatus üles teema, miks on teenetemärkide saajate hulgas nii vähe vene rahvusest inimesi. Sõltumata sellest, kuidas president ja tema meeskond seda mõtlen, on see kujunenud selle korra teenetemärkide põhisõnumiks," ütles Rumm saates.

Rumm arvas, et valdkonniti ongi teenetemärkide saajate hulgas paratamatult vähe vene rahvusest inimesi.

"On paratamatus, et venelaste arv on väike, kuna nende rühmade esindajate hulgas, kes saavad tavaliselt teenetemärke, venelasi lihtsalt ei ole," lausus ta.

"Arvestades selle aasta kriitikat, arvan ma, et Kadriorg hakkab neid (vene rahusest potentsiaalseid teenetemärkide saajaid - toim.) järgmiseks aastaks kunstlikult otsima," lisas Rumm.

Kaassaatejuht Anvar Samost viitas, et presidendi eesmärk on olla moraalne majakas ja rahva ühendaja, mis avaliku suhtluse teel peaks sündima. "Kui me vaatame, millised on presidendi võimalused nende sõnumite edastamiseks avalikkusele, siis neid ei ole palju ja need võimalused on erinevad," rääkis Samost.

Samost tõi selliste võimalustena välja vabariigi aastapäeva kõne, aastavahetuse kõne ja kõikvõimalikud presidendi teod, sealhulgas siis ka teenetemärkide jagamine. "Inimeste valik, kes selle tunnustuse saavad on ka omaette sõnum."

Rumm lisas, et president Kaljulaidi isiklikku rolli teenetemärkide saajate valikul hinnatakse üle. Ta tuletas meelde, et valik käib hoopiski nii, et erinevad ametkonnad ja huvirühmad pakuvad välja hulga nimesid, kelle hulgas lõppvaliku teeb presidendi kantselei. "See ei ole niimoodi, et presidendi kantseleis hakatakse iga aasta alguses mõtlema, et kellele me nüüd aasta pärast hakkame teenetemärke jagama.

"Arvestades, et Kersti Kaljulaid sai ametisse alles mõned kuud tagasi, siis ta leidis end olukorrast, kus talle anti selline tavapärane menüü nendest inimestest ette. Ta võis seal teha väiksemaid muudatusi, aga suures osas oli see valik juba ette tehtud. Ma arvan, et see 2017. aasta teenetemärkide saajate nimekiri on suhteliselt Kersti Kaljulaidi isiklikku nägu. Ma usun, et järgmisel aastal on see rohkem tema kujundatud," leidis Rumm.