Eelnõu annab küberruumile julgeolekukeskkonna mõõtme

Küberjulgeoleku alapeatükis toob eelnõu esile põhimõtte, et küberjulgeolekut korraldatakse ühetaoliselt ja samade struktuursete lahendustega nii rahuajal kui ka sõjaolukorras. Sõltuvus küberruumis toimuvast on nii riigi- kui ka valdkonnapiirideülene, mis suurendab riske ja haavatavust veelgi. Haavatavuse vähendamine kõigil tasanditel on suuresti sõltuv inimeste teadlikkusest ja käitumisest küberriskide vältimisel.

Samuti nendib eelnõu, et ebaühtlane regionaalne areng, halvasti kohanenud ühiskonnarühmad, sallimatuse ilmingud ning ühiskonna polariseerumine hinnangute ja arusaamade erinevuse põhjal võivad mõjutada riigi sisemist stabiilsust ja seega on neil julgeolekumõõde. Kaugema perspektiiviga risk peitub ka Eesti rahvastiku vananemises ja arvulises vähenemises.

Eelnõu järgi on Eesti jaoks peamised julgeolekuriskid üleilmsete julgeolekuprobleemide süvenemine ning demokraatial, turumajandusel, õigusriigil ning inimõigustel põhineva väärtusruumi mõju vähenemine. Samuti on seda Euroopa Liidu aluspõhimõtetel rajanevate lõimede nõrgenemine ning Venemaa väljakutsuvalt agressiivne käitumine – muuhulgas sõjalise jõu kasutamine nii oma piiride lähistel kui ka laiemalt maailmas.

Need riskid on omavahelistes seostes ja esimese kolme suundumuse jätkumine võib tuua kaasa neljanda võimendumise. Uue elemendina on vastased asunud oma eesmärkide saavutamiseks kasutama hübriidmeetodit, milles sõjalised ja mittesõjalised vahendid toimivad sümbioosis. See tähendab, et oma vastutegevuses ja vastutoime tekitamises, otseste probleemide ennetamisel ning tõkestamisel on vaja tegutseda kõikidel tasanditel. Eelnõus antud hinnangu järgi on üleilmne julgeolekuolukord ärev.

Lisaks mõjutavad Eesti julgeolekut piiriülesed ja asümmeetrilised ohud, mis tulenevad liigagi tihti negatiivsetest muutustest elukeskkonnas, ühiskondlikust ebavõrdsusest ja riikide suutmatusest pakkuda oma elanikele vajalikku turvatunnet.

"Eesti julgeolekupoliitika alused 2017" on strateegiline arengudokument, kus on sõnastatud Eesti julgeolekupoliitika peaeesmärk ja põhimõtted ning kajastatud valdkondi, mis on riigi julgeoleku seisukohast olulised.