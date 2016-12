Leiger alustas reise

Hiiumaa ja mandri vahel alustas neljapäeva hommikul sõitmist uus parvlaev Leiger. Kell 6.30 Rohukülast väljunud laeva võtsid hiidlased Heltermaa sadamas vastu vana traditsiooni kohaselt.

Rohuküla-Heltermaa liinil alustas sõitmist uus suur parvlaev Leiger, mis peaks vahepeal vanade praamidega leppima pidanud hiidlaste mereühenduse taas paremaks muutma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esimese reisijana pääses pardale Aado Kallas. "Suur, avar, lai, kohvilõhna täis, värske, ikkagi värske," võttis Kallas oma muljed kokku.

Hoolimata üsna tugevast tuulest sõitis Leiger sujuvalt ja salongis kõikumist tunda polnud. Kui laeva sisemuse kohta jätkus kiidusõnu pea kõigil, siis laevakere värvivaliku osas oldi kriitilisemad.

"Ühe asja puhul ma natuke noriks - see roheline värv mulle väga ei sümpatiseeri. Oleks võinud ikkagi sinine olla," ütles reisija Jaanus Kõrv.

Heltermaa sadamas võtsid hiidlased Leigri vastu vana traditsiooni kohaselt. Legendi järgi käis kunagi üks vana mees sadamas oma kitsele esimest mandriga ühendust pidanud aurikut näitamas. Viimased 40 aastat ongi uusi praame tervitatud sellest inspireeritult.

"See legend sündis 150 aastat tagasi ja nüüd, 40 aasta kestel oleme seda elustanud, et näidata, et hiiu rahva huumorisoon ei ole lõppenud," ütles Leigrit tervitamas käinud Tõnu Otsason.

Leiger jõudis hiidlaste jaoks liinile väga olulisel hetkel ehk vahetult enne jõulupühi, kui praamisõitjaid on palju. Hiiu maavanem Riho Rahuoja loodab, et viimased poolteist aastat hiidlasi vaevanud laevaliikluse mured jäävad nüüd seljataha.

"Leigri tulek tähendab Hiiumaa jaoks muidugi ühe suhteliselt kehva praamiliikluse perioodi lõppu. Me usume ise tõsiselt, et Leiger toob väge ja võimu Hiiumaale juurde," ütles Rahuoja.

Leigri sõsarlaeva Tiiut on oodata Hiiumaa liinile järgmise aasta kevadel. Seni täidab graafiku põhikoormuse Leiger ja talle on teise laevana abiks Regula.