Uuring näitas noorte suuremat valmisolekut korruptsiooniks

(Foto: Carol Liis Metsla)

Esmaspäeval avaldatud uuringust selgus, et nooremad inimesed on rohkem valmis korruptiivselt käituma.

Inimesed vanuses 15-24 aastat oskavad vähem korruptsiooni ära tunda, on tolerantsemad korruptsiooni suhtes ning samuti on nooremad ettevõtete juhid korruptsioonialtimad, selgus uuringufirma Norstat poolt eelmise aasta septembris ja oktoobris läbi viidud küsitlusest.

Nii maksaks 21 protsenti alla 45-aastastest ettevõtete juhtidest vajadusel meelehead, samas teeks seda üle 56-aastastest ettevõtjatest ainult 17 protsenti, nähtub uuringust, mida esmaspäeval justiitsministeeriumis tutvustati.

Noortest kaupleks mõjuvõimuga 11 protsenti, samas kui tervest elanikkonnast oleks selleks valmis 8 protsenti vastanutest. Noortest kasutaks tutvusi 59 protsenti samas kui keskmiselt elanikest teeks sama 49 protsenti. Noortest kasutaks ebakorrektselt nende kasutusel olevat ametivara 43 protsenti, tervest elanikkonnast oleks selliseid aga 37 protsenti.

"See ei tähenda tingimata, et noored on vähem ausamad, aga nende taju ja teadlikkus korruptsioonijuhtumite tuvastamise osas on selgelt madalam. See tähendab seda, et kui me tahame ühiskondliku hoiakuna korruptsiooni osakaalu ühiskonnas vähendada, siis peab suund olema sellele, et keskenduda haridussüsteemis kodanikuõpetuses just nendele probleemidele," ütles olukorda kommenteerinud justiitsminister Urmas Reinsalu esmaspäeval.

Kolme sihtrühma korruptsiooniuuringut on korraldatud sarnase metoodikaga 2004. aastast saadik ning esmaspäeval avaldatu on neljas uuring. Uuringus küsitletakse eraldi 500 Eesti elanikku, 500 ettevõtjat ja 1037 avaliku sektori töötajat ehk ametnikku ja poliitikut. Sihtrühmadelt küsitakse võimalikult sarnaseid küsimusi, et rühmi saaks võrrelda. Samas seab erinev küsitlustehnika - elanike küsitletakse näost-näkku, ettevõtjaid telefonitsi ning avaliku sektorit veebi teel - võrdlusele teatud piirangud, tunnistab uuringufirma.