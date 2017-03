Hanso: Tapa ostujõud kahekordistub liitlasvägede saabumisega

Juba mõne nädala pärast saabub Tapale liitlasvägede lahingugrupp: rohkem kui tuhande hästitasustatud sõduri saabumine tähendab, et Tapa linna ostujõud sisuliselt kahekordistub, ütles riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso.

Umbes 1200 Tapale saabuvast sõdurist enamik on britid, kuid lisaks tuleb Eestisse sõdureid ka Prantsusmaalt ja Taanist. Nad hakkavad saabuma märtsi teises pooles ja aprilli esimese nädala lõpuks on kogu lahingugrupp kohal.

"Ma arvan, et ma ei tee liiga suuri avaldusi, kui ma ütlen, et Tapa valla ostujõud järgneva nelja-viie kuu jooksul kahekordistub reaalselt," lausus Hannes Hanso.

"Liitlased jäävad ju siia ilma lõppkuupäevata. Usun, et me näeme neid siin ka kümne aasta pärast. See on pika perspektiivi teema. Neil peab olema võimalus raha kulutada. Kuhu oma vaba aja energiat suunata. Töökohad, kohalik kogukond peab saama sellest kõigest kasu," lisas ta.

Tapa seisukohast on põhiline küsimus see, kas sõduritel on linnas piisavalt teha, sest kui pole, viivad sõdurid oma raha lihtsalt mujale, näiteks Rakverre või hoopis Tallinnasse.

Tapa vallavanema sõnul on kohalikud ettevõtjad hakanud avama söögikohti ning hiljuti avati ka ostukeskus, kuid investeerimisvõimalusi on linnas veel üksjagu.

Tapa vallavanem Alari Kirt ütles, et ruumi on meelelahutuskohtadele, näiteks bowlingusaalile. Samuti tekib ilmselt vajadus üürielamispindade järele pikemas perspektiivis.

kolonelleitnant Mati Tikerpuu märkis, et enim tuntakse muret sportimisvõimaluste üle, et pakkuda kõikidele võimalikult palju tegevust.

EAS-i hinnangul ei vajaks Tapa ettevõtjad erilahendusi, sest juba pakutavad toetused on piisavad.

"Ma ei arva, et me Tapale peaks tegema spetsiaalselt eraldi meetme selle jaoks. Olemasoleva meetmed pluss meie turismiarenduskeskuse hea töö tagab selle, et see asi saab korda," lausus EAS-i juhatuse liige Indrek Kaju.

"Kui keegi tahab näiteks avada väikest toitlustuskohta. Väikest bowlingusaali või sellist asja, siis starditoetus on selliseks asjaks piisav," lisas ta.

EAS pakkus välja, et Lääne-Virumaa ettevõtjatele võiks korraldada tutvumisreisi mõnda Saksamaa väikelinna, mis on varasemalt võtnud vastu suure hulga liitlassõdureid.