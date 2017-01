Teletornis jagati "Taasiseseisvumise kaitsja" medaleid

Teletornis said täna "Taasiseseisvumise kaitsja" medali inimesed, kes 1991. aasta suvel piiril ja Teletornis täitsid oma kodanikukohust hoolimata Moskvas toimunud riigipöördekatsest ja Eestisse saabunud vene sõjaväest. Medali said ka teletorni tehnikud, kes salaja lülitasid sisse saatja, mis oli ühendusliiniks Eesti ja Lääne vahel.

Teletorni filmisaalis said medalid Teletorni tehnikud ja teised taasiseseisvumise eest seisnud inimesed. Näiteks Jaanus Hiis, Teletorni tollane ultralühilaine tsehhi vahetusülem töötab Teletorni juhtimiskeskuses insenerina ka täna. Ta tuli tööle 1991. aasta 20. augusti hommikul, kui torn oli juba hõivatud ja saatjad välja lülitatud.

"Kui olime saanud teletorni sisse, mindi juhtimisruumi ja seal kolm oli dessantväelast automaatidega ja täisrelvastuses. Ja alguses pidime koos nendega töötama seal - kogu aparatuur oli välja lülitatud. Ja mingil hetkel tuli meil ülemus, ütles, et paneks äkki Vikerraadio saatja tööle. Ja seda me ka tegime. Sel hetkel ei saanudki aru, et see oli väga riskantne tegu sellepärast, et seda ei tohtinud teha," meenutas Hiis.

Üleval, releeruumis, olid end raudukse taha lukustanud neli torni kaitsjat. Tänu sellele, et releeruumi sõdurid kunagi ei pääsenud ja tehnikud ultralühilainesaatja sisse lülitasid, kuuldi vähemalt osal Eesti territooriumist Eesti Raadiot. Kuid saatja sisselülitamisel oli lisaks raadio kuulamise võimaldamisele tähtsamgi eesmärk.

"Toompea lossi hoovi peal asus ju ETV buss härra Pääro juhtimisel. Kes oli valmis ehitanud lossi stuudio, et vajadusel minna sealt otse eetrisse ja telemasti kaudu anda otsepilt Toompea lossist Soome," rääkis tolleaegne vabariigi valitsuse salajase sidekeskuse ülem Aadu Jõgiaas.

Jaanus Hiis täitis hiljem veel ühte ülesannet - viis sõjaväelasteni arusaamise, et mässukatse Moskvas on läbi kukkunud.

"Mingil hetkel peale lõunat, kui tuli meie juhataja Igor Lukas, ütles, et tulevad sõjaväejuhid, et Jaanus, kas sa ei tõlgiks neile Soome uudiseid. Meil töötas üks televiisor, kus oli Soome 1 ja sealt tulid pidevalt uudised Moskvast. Siis tulid kolm sõjaväejuhti ja mina neile tõlkisin," lausus ta.

Täna üleantud medalid on tellitud eraalgatusena Eesti Vabadusvõitluse ja Vastupanuliikumise Mälestusliidu poolt, kes need ka üle andis. Medali autor on Kalev Konso.