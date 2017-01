Nestor: Alajõe tööd riigikogus ei saa hinnata selle põhjal, mida ta EAS-is tegi

Eiki Nestor (Foto: Siim Lõvi/ERR)

Riigikogu esimees Eiki Nestor (SDE) ütles, et riigikogu kantselei direktoriks uuesti kandideeriva Maria Alajõe tööd ei saa hinnata selle põhjal, mida ta EAS-is tegi.

"Hinnanguid inimese tööle antakse selles asutuses, kus ta parasjagu töötab. Ma ei saa aru, miks peaks riigikogu andma hinnanguid selle kohta, mida üks või teine töötaja kunagi oma eelmises töökohas tegi või ei teinud ja kuidas ta toime tuli. Liiatigi kui ka sealtpoolt need need teated on mõnes mõttes vastukäivad. Las EAS ja majandus- ja kommunikatsiooniministeerium annavad ise neid seletusi, mida mina ei suuda kunagi anda," kommenteeris Nestor ERR-i portaalile.

"Tööd hinnatakse ühe asutuse poolt alati selle järgi, mida inimene selles asutuses teeb, mitte selle järgi, mida ta kuskil mujal kunagi varem teinud on," lisas ta.

Nestor lisas, et tal puudub teadmine EAS-i tööspetsiifikast ja seetõttu ei oska ta Alajõega seonduvat kommenteerida.

"Ma ei hakka andma emotsionaalseid hinnanguid puhtal kujul uudiste pealt, see ei oleks aus," ütles Nestor.

"Seaduse järgi riigikogu kantselei direktori ametikohale tehakse avalik konkurss. Nende inimeste hulk, kes kandideerivad, on kaunis suur ja kõigil on õigus seda teha. Meil on valitud juhatuse poolt firma nimega Fontes, kes aitab meil neid valikuid teha," lausus riigikogu spiiker.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja toonane juhatuse liige Maria Alajõe arvutasid viis aastat tagasi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM) saadetud kirjas Ärma talule antud toetuse õiglaseks tagasimakseks veidi üle 68 000 euro, kuid leidsid, et selle võiks kogu ulatuses katta MKM-i Phare programidest ning juba toona ei pidanud EAS tõenäoliseks, et Ärma talu pärast Toomas Hendrik Ilvese presidendiametist lahkumist turismiteenuseid edasi pakub, kirjutas tänane Postimees.

Alajõe saatis 24. jaanuaril 2012 tollasele majandusministrile Juhan Partsile kirja, milles küsis, kas viimane peab võimalikuks katta OÜ-le Ermamaa makstud toetuse tagasinõue MKM-i Phare programmide riigisiseste vahendite jäägist, kirjale oli viieks aastaks seatud märge "ametkondlikuks kasutamiseks", mille kehtivus sai läbi eelmisel nädalal.