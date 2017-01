Tuleva pöördus kogumispensionide seaduse asjus õiguskantsleri poole

Kui siiani on Eesti jaotuse paradigma olnud maakonnad kui piirkondliku identiteedi keskmed, siis võimalik, et on käimas murrang, mille käigus kõik muutub üheks Tallinna-taguseks Eestiks, ütles Raadio 2 saate "Olukorrast riigis" üks juhte, Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau.