Marran hoiatas Eestisse tulevaid Briti sõdureid provokatsioonide eest

(Foto: Siim Lõvi /ERR)

Venemaa eesmärk on näidata Eestisse saabuvaid Briti sõdureid pättidena, ütles Marran The Timesile. Ta hoiatas, et Venemaa eriteenistuste käitumismallide hulka võib kuuluda ka sõdurite sotsiaalmeediakontodele tungimine, et leida võimalust nende šantažeerimiseks, vahendab Postimehe võrguväljaanne.

Marrani sõnul on Eesti ja Briti ametnikud arutlenud juba mitu kuud 800 saabuvat sõdurit varitsevatest ohtude üle, et vältida nende sattumist provokatsioonide ohvriks.

Marran märkis, et 4000 NATO sõduri paigutamine Balti riikidesse ja Poolasse annab Moskvale ideaalse võimaluse luua väärettekujutuse lääne agressioonist ja luua Kremli kontrolli all olevate meediakanalite abil võltsuudiseid.

"Eestisse on tulemas 800 noort Briti sõdurit. Inimesed reisivad oma baasidest linnadesse. Tõenäoliselt soovivad nad külastada meelelahutusasutusi. Me ei saa välistada, et vastasmeeskond, nagu me neid Eestis kutsume, võib provotseerida kaklusi. Samuti ei saa välistada ka traditsioonilisi armulõkse," rääkis Marran.

Lätis sattus eelmisel aastal kaklusse kaks Briti sõdurit ning kogu vahejuhtumit filmis Venemaa-sõbralik meediaväljaanne. Kaklus tõstataks kahtluse, et tegemist on Suurbritannia maine kahjustamiseks lavastatud tüli. "Kindlasti tasub siit otsida seoseid Venemaaga," ütles Marran.

Marran viitas ka teabeameti hiljuti ilmunud aastaraamatule, mis viitas samuti ohule, et Venemaa üritab diskrediteerida NATOt ja Euroopa Liitu. "Nad võivad kasutada küberspionaaži, valeinfo levitamist ja varastatud andmetel põhinevat šantaaži," sõnas Marran.

Eestisse saabub märtsis Ühendkuningriigi pataljon, millega ühinevad Eestis Prantsusmaa ja Taani üksused. Briti üksus võtab Eestisse kaasa taktikalised droonid, tankid Challenger 2 ja jalaväe lahingumasinad Warrior.

Leedus levis eelmisel nädalal valeuudis, nagu oleksid Leetu paigutatud Saksamaa sõdurid vägistanud alaealise tüdruku.