Tänane olukord Idomeni lähistel asuvas pagulaslaagris. (Foto: Reuters/Scanpix)

Kõigepealt kirjeldatakse lastele pimedat, külma ja kõledat ööd Serbia ning Ungari piiripunktis. Et olukorda veel elavamaks muuta, võiks välja lülitada valguse ning aknad lahti teha. Piirile on jõudnud suur grupp äsja sõja käest pääsenud süürlasi. Pagulased kannatavad nälja, külma ja väsimuse käes, neil on vähe raha ning dokumentidest kaasas kõigest pass, vahendavad ERR-i raadiouudised.

Õpilased jagatakse gruppidesse. Ühed võtavad endale pagulaste rolli, nad on meeleheitel, nende lapsed nälgivad ja neid endid ähvardab kodumaal surm. Teised on immigratsiooniametnikud, kes peavad otsustama, kas põgenikke üle piiri lubada või mitte. Juhendi järgi on mängu eesmärgiks hoida solidaarsust inimeste vastu, kes on sunnitud lahkuma oma kodumaalt.

Täpsemalt on tegemist ühe võimaliku rollimänguga, mille abil soovitab haridus- ja teadusministeerium koolides pagulastemaatikat õpetada. Ministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar loodab, et selliseid mänge kasutatakse üha rohkem.

"Selline psühhodraama võtete kasutamine on tegelikult väga tõhus. Et üritada panna see õpilane sellesse olukorda, kus ta tegelikult hakkab oma ihukarvadega tundma, mis olukorras teine on," selgitas Käosaar.

Kõige parem ongi õpilaste väärtushinnanguid kujundada mitte läbi keeldude ja käskude, vaid lastes neil endal arutada, mis on hea ja mis halb, tõdeb Käosaar. Seda ka siis, kui lapsel on kodunt kaasas teistsugused hinnangud.

"Ainult sellise arutelu kaudu, kus iniene saab oma arvamust öelda, oma argumente esitada, jõuda selleni, et inimene tegelikult lõpuks ise jõuab selleni, et võib-olla ei olegi tal see kodus kõige õigem arusaam," lisas Käosaar.

Sallivuse juurutamine ei puuduta aga ainult koole. Arengukavas Lõimuv Eesti 2020 on muude eesmärkide seas märgitud ka see, et Eesti ühiskonnas oleks teadvustatud ning hinnatud lõimumist toetavad ning avatud väärtused. Ehkki selleni jõudmiseks on ülesandeid jagatud nii haridus-, sise- kui kultuuriministeeriumile, mängib just viimane teavitustöös juhtrolli- Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman tõdeb, et nende eesmärk ei saa olla sisserändajate suhtes juba negatiivselt meelestatud inimeste ümberveenmine. Kõigepealt tuleb jõuda nendeni, kellel selge arvamus veel puudub, või kellele lõimumine meeldib. Ning neist võiks kaasata võimalikult paljusid.

"Integratsioon ja lõimumine ei ole see, mida saab üks või teine ministeerium lahendada. Pigem on see selline teema, mis meil tuleb viia võimalikult paljude asutuste, esinduste, gruppide ja rühmade juurde," ütles Piret Hartman.

Muidugi ei piisa tõhusaks kommunikatsiooniks ainult hulgast inimestest, vaid tarvis läheb ka raha. Sestap on näiteks kultuuriministeeriumile tänavu aastaks ette nähtud 170 000 eurot.

"Meil on planeeritud kaks tegevust. Üks on seotud eesmärgiga avalikku sektorisse tuua mitmekesisemaid töökohti ja tutvustada teise emakeelega erinevatele sihtgruppidele neid võimalusi. Teine projekt on ristmeedia programm, mille eesmärgiks on teha videoklipid, mis avaksid seda lõimumistemaatikat," selgitas Hartman.