Toom sõitis koos Hvostoviga Süüriasse

Yana Toom visiidil Süürias. (Foto: Tatjana Ždanoka)

"Lähen koos Yana Toomiga sündmuste keskpunkti - Süüriasse. Yana polnud üldse nõus, et ma sellest praegu kirjutan, sest ta ei tahtnud oma emale rääkida sellest reisist, aga ma ikkagi veensin teda, et pole vaja üritada naasklit kotis hoida," teatas sotsiaaldemokraatlikku erakonda kuuluv Hvostov teisipäeva ennelõunal Facebookis.

Keskerakonda kuuluva Toomi Eesti büroo juht Oksana Talisainen ütles kella 11.50 ajal Postimehele, et Toom ja Hvostov on parajasti lennukis, mistõttu ei saa europarlamendi saadik oma plaane Süürias kommenteerida. Talisainen ei osanud öelda, mis täpselt on reisi eesmärk, kuid kinnitas, et tegemist on tööreisiga.

Toom käis ka tänavu suvel Süürias, kus kohtus president Bashar al-Assadiga. Räägiti võitlusest terrorismiga ja Süüria vastu kehtestatud sanktsioonidest.