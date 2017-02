Eesti ostab koos Soomega liikursuurtükke K9 Thunder

K9 Thunder.

Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor kolonel Rauno Sirk ütles jaanuaris BNS-ile, et liikursuurtükkide hanke puhul on lisaks suurtükile endale väga oluline koondada relvasüsteemide hooldus, väljaõpe ja ülalpidamine ühte hankesse. "Suurtükid on tänapäeval kõik väga head, aga meie jaoks on väga oluline ka see, et hooldusbaas oleks meile lähedal," sõnas kolonel Sirk.

K9 Thunderi laskekaugus on 40 kilomeetrit.

Soome on välja vahetamas oma peamiselt Nõukogude Liidus valmistatud liikursuurtükke ja ostab uued tõenäoliselt Lõuna-Koreast.

Eelmise aasta lõpus katsetasid Soome kaitseväelased Rovajärvel ettevõtte Samsung Techwin valmistatud liikursuurtükke K9 Thunder.

Soome kaitseminister Jussi Niinistö on Eestile välja pakkunud, et kaks riiki osaleks ühiselt liikursuurtükkide hankel, kirjutas põhjanaabrite ajaleht Helsingin Sanomat.

Soome ja Eesti on varem ühiselt ostnud keskmaaradareid.