OTSE kell 9.30: toiduliidu konverents "Kuidas Eesti vormi saada?"

"Veel loetud kuud tagasi polnud mul aimugi, et meil on põhjust korraldada tänavu selline konverents, sest eelmise valitsuse selge seisukoht oli toidumaksude osas eitav,“ ütles toiduliidu juhataja Sirje Potisepp. „Ometigi peame toidumaksudest rääkima, sest praegusel valitsusel on kavas kiirkorras kehtestada maks teatud magustatud jookidele. Kuivõrd valitsus pole veel otsustanud, siis on tänase konverentsi lähteidee toetada toidumaksude teemal laiema avaliku arutelu teket."

Konverentsil arutlevad Euroopa toiduliidu peadirektori asetäitja Dirk Jacobs, Taani õlletootjate liidu esindaja Niels Hald, Soome karastusjoogitootjate esindaja Elina Ussa, Euroopa karastusjoogitootjate ühenduse UNESDA esindaja Sigrid Ligne, Tallinna Ülikooli dotsent Kaarel Zilmer ning mitmed kohalikud toidutootjad.

Kõne alla tulevad ka teiste riikide kogemused toidu märgistamise, liikumisharrastuste propageerimise ja teiste ülekaalulist ohjavate tegevustega, mis on hetkel Eestis kaalumisel.

Konverentsi päevakord:

http://www.toiduliit.ee/