Klaas palub Tartu teede korrashoiuks riigi abi

Urmas Klaas (Foto: ERR)

Klaas tõdeb majandusministrile saadetud kirjas, et tänavate rekonstrueerimise tegelikust vajadusest on linn väga palju maha jäänud, vahendasid ERR-i teleuudised.

Teehoiu alarahastus linnas on ilmne ja ajaga rahavajadus üha suureneb. Samas tõdeb ta, et linnaeelarvest puudujääki katta ei saa, sest alarahastatud valdkondi on linnas palju. Urmas Klaasi sõnul ei ole siin aga süüdi linna kehv majandamine, vaid hoopis riigi poolse toetuse vähesus.

Klaasi sõnul saaks linn suurema osa oma tänavatega ise toime. Küll aga valmistavad talle muret just transiitliikluse poolt kahjustatud teed. Puiestee ning Jaama tänav, aga ka Narva maantee ning Sõpruse sild vajavad hädasti remonti, tõdeb Urmas Klaas.

Mis puudutab mõne linna maale jääva tänavate ülevõtmist riigi hoole alla, siis peab Klaas silmas neid teid, mis kuuluvad iseenesest rahvusvahelisse teedevõrku. Sealhulgas näiteks Tartu idapoolset ringteed.

Pärast ringtee valmimist kuluks selle hooldamisele aastas ligi 200 000 eurot. Ühtlasi usub Klaas, et arvestades suurt liiklussagedust, vajab tee juba viie kuni kümne aasta pärast uut graniitkillustikuga katet. Ning see kohustus ei peaks langema linnale.

Mis puudutab aga konkreetsemaid objekte, mille renoveerimiseks linn raha palub, tõi Klaas välja Sõpruse silla. Linnapea tõi esile, et kui riik silla remontimist toetaks, oleks tegemist hea tava jätkumisega. Nimelt renoveeriti ka Võidu sild majandusministeeriumi toel.

Ka tänavu aasta, mil Tartu teehoiuga seotud kuludeks on planeeritud 23,6 miljonit eurot, tuleb linna enda vahenditest umbes kolmteist miljonit. Pisut üle miljoni annab riik ning ülejäänu saadakse Euroopa struktuurfondidest.

Kirjas ministrile palub Urmas Klaas veel miljon eurot selleks, et linn saaks käima lükata pikalt plaanitud rattaringluse projekti.

Kokku sooviks linn enam kui seitsmesaja ratta soetamiseks ja rattalaenutuspunktide rajamiseks kulutada ligi kaks miljonit eurot. Mida vastab Urmas Klaasi palvetele minister Kadri Simson, selgub ministeeriumi kinnitusel lähiajal.