Saaremaa laevaliinil on tekkinud vajadus lisareiside järele, inimesed sooviksid ka tihedamat graafikut

Saaremaa ja mandri vahelisel laevaliinil kehtib 6. märtsini ühe laeva sõidugraafik, mis tähendab, et väljumised toimuvad tunni ja kümne minutilise intervalliga.

Saarele reisijaid on aga palju ja sageli tekkivad nädalavahetustel pikad sabad. Siis tehakse küll lisareise, kuid sõidugraafiku tihendamist ei pea majandusministeerium saarlaste soovidest hoolimata vajalikuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kas uute laevade nägemise uudishimust või kindlamast ja stabiilsemast laevaliiklusest tingituna on tänavu jaanuaris Hiiumaale ja Saaremaale reisinud 8000 inimest enam kui aasta tagasi. Autosid on aastatagusega võrreldes jaanuaris laevadega veetud 2000 võrra rohkem.

Reisijate suurest hulgast tingituna on Kuivastu-Virtsu liinil nädalavahetustel olnud vajadus lisareiside järele, kuna graafikujärgsed väljumised on paraku ka nädalavahetuseti iga tunni ja 10 minuti tagant, mistõttu on sadamatesse tekkinud ootejärjekorrad.

"Leppisime kokku, et kui laev mahutab 650 liinimeetrit ja kui me näeme, et see sadama ala on autosid täis, kuhu mahub umbes 350 liinimeetrit. Siis me teeme lisareisi," kommenteeris TS Laevade juht Kaido Padar.

"Otsustamine käib operatiivselt ja ei nõua pikki käsuliine, mistõttu me võime täna kinnitada, et kui vastav nõudlus tekkib, siis suudetakse reageerida ka kiiresti. Nende reiside graafikusse lisamiseks esialgu otsest põhjust ei ole. Seda ei toeta keskmine täituvus," sõnas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi merendus- ja lennundusosakonna juhataja Taivo Linnamägi.

Saare maavalitsus on seda meelt, et olukorras, kus sadamas on nagunii teine laev mehitatud ja valmisolekus liinile minema, võiks sellistel tippaegadel olla lisareisid juba ette graafikusse pandud.

"Sellega ma olen nõus, et kindlasti inimeste kindlustunne on palju suurem, kui need reisid on juba graafikus," märkis Saare maavalitsuse arendusnõunik Karl Tiitson.

Sama meelt olid pühapäeval Kuivastus ka mitmed reisijad, kes samuti arvasid, et laevad võiksid ikka olla inimeste jaoks ja liikuda siis, kui vajadused on. Nn lisareiside eelnevalt graafikusse lisamine annaks sõitjatele kindlustunnet.

Pühapäeval tehtigi Kuivastu-Virtsu liinil vähemalt kaks lisareisi. Aga näitena on riigipüha eelseks päevaks ehk 23. veebruaril juba praegu Virtsust viie reisi väljumiste e-piletid välja müüdud ja ühtegi lisareisi selleks päevaks pole graafikusse lisatud.