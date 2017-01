Tartu kiigemetsas sai ülevaate Eesti metsloomadest

Tartus Raekoja platsi kiigemetsas said tartlased kolmapäeval uudistada, millised näevad välja meie metsades elavad metsloomad ja kuidas neid ära tunda. Et tõenäosus ise metsas loomadega kohtuda on väike, nägi kiigemetsas näiteks hundi ja rebase, aga ka selle aasta looma - metskitse - nahka.

Metskits on sihvaka keha ja kerge kõnnakuga hirvlane, kes kannab suvel punakas- ja talvel hallikaspruuni karvastikku. Metskits eelistab elupaigana põldudevahelisi metsaservi, vältides suuri metsi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Metskitse karv siin teistega võrreldes on üsna lühike ja ega metskits tegelikult kardab meil külma talve küll. Kui on pikad, külmad ja lumerohked talved, siis temal väga hästi ei lähe. Sööki ei saa kätte - tema ju saab maapinnalt kuiva heina ja mustikavarsi ja muud sellist kraami, siis on metskitsel kehvasti. Eks need soojad talved on ka mõjunud hästi metskitsele - meil ei ole ju olnud korralikku talve," selgitas Tartu loodusmaja õpetaja Aire Orula.

Aasta ringi on kitse saba ümbrus valge - valget laiku nimetatakse sabapeegliks. Isasloomad kannavad suurema osa aastast sarvi, emastel sarvi ei ole.

"Kõige võimsamad sarved on täies elujõus loomadel. Ja nagu ma ütlesin, kui ta elab vanaks, siis need sarved hakkavad taandarenema," lisas Orula.

Metskitsel on praegu head ajad - soojad talved ei jäta teda nälga. "Metskitsel läheb paremini kui mõni aasta tagasi - arvukus on hakanud kasvama, ma usun, et tema käekäigu või siis sõrakäigu kohta kuuleme siin järgneva aasta jooksul veel palju," sõnas Orula.