Ühinevad vallad ei taha teiste "eelmisest elust" kaasa tulevat laenukoormust enda kanda võtta

Omavalitsuste liitmisel tekkiv ühine eelarve on mitmel pool Eestis olnud tüliõunaks. Mitmed vallad ei taha võtta üle teise valla laenukoormust. Sundliitmisega silmitsi seisva Keila, Padise, Vasalemma ja Paldiski puhul on probleem endiselt teravalt üleval.

Valitsuse plaan on ühendada Keila vald, Paldiski linn, Vasalemma vald ja Padise vald Keila linnaga.

Vasalemma vallavanema Mart Metsa hinnangul kujuneks pärast sundliitmist välja olukord, kus suur osa valla eelarvest kuluks Keila valla võetud laenude tagasimaksmiseks, mistõttu investeeringuteks jääks raha vähem.

Kui Keila valla võlakoormus on ligikaudu 60 protsenti, siis Vasalemmal umbes 20 ja Padisel veel väiksem.

"Liitumise korral maksab selle tagasi Lääne-Harju vald, kui seda nii hakatakse nimetama. Küsimus on lihtsalt selles, et kui palju sellel uuel omavalitsusel jätkub võimalusi investeerimiseks, kui on võetud eelnevalt nii suured laenud," selgitas Vasalemma vallavanem Mart Mets.

Metsa sõnul üritas ta ühinemisläbirääkimistel probleemile tähelepanu juhtida, kuid tema hääl ei jäänud kõlama.

Padise valla rahvas muretseb, kas sundliitmise korral jaguks ikkagi raha sealsete kloostrivaremete uhkeks külastuskeskuseks ehitamise jaoks.

Padise kloostri arendamisega on juba pihta hakatud, lisaks on Padisele vaja uut katlamaja, Ristile lasteaeda jne.

"Need objektid on kõik reaalsed ja viie aasta perspektiivis, kui me ka üksi oleks, täiesti teostatavad. Kui me oleme suures vallas, siis sõltub see ikkagi jälle sellest tahtest, mida väljendab valitav volikogu," tõdes Padise vallavanem Leemet Vaikmaa.

Väiksemad vallad, eriti Padise on mures selle pärast, et kui on sundliitmine, siis kas ikka jätkub nende projektide elluviimiseks ka raha. Mis te neile ütlete?

"Tõesti, võib-olla see on selle väikse liivakasti teema, aga kui me investeerime kooli laiendusse, kui me investeerime ühisveevärki, see tähendab seda, et valda tuleb elanikke, meie tulumaksubaas laieneb, meie investeeringute võimekus tõuseb," vastas Keila vallavanem Jaan Alver Padise vallavanema hirmule.

Riigihalduse minister Mihhail Korbi sõnul oli laenu küsimus ühinemise protsessi käigus teravalt üleval mitmel pool Eestis ning väga tihti takerdusid läbirääkimised just mõne osapoole suure laenukoormuse tõttu.

"Põhimõtteliselt küll, laenukoormus ühendatakse ja kogu suure valla peale on üks ühine laenukoormus jah," kommenteeris Korb.

Nüüd on omavalitsustel kolm kuud aega, et käia välja veenvaid põhjendusi, miks nad soovivad iseseisvana jätkata või anda nõusolek sundliitmiseks.

"Kolme kuu pärast elame-näeme. Kui tuleb valitsuselt konkreetne määrus sundliitmise kohta, siis mis me teeme edasi? On ka variandid olemas selleks puhuks," kinnitas Padise vallavanem Vaikmaa. "Võimalik on ka kohtusse minek."